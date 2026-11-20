Présidentielle 2027 : l’Arcom impose le pluralisme aux youtubeurs et influenceurs, sous peine de sanctions

L'Arcom impose des règles de pluralisme politique aux créateurs de contenu sur YouTube et les réseaux sociaux pour la présidentielle de 2027. Les principaux influenceurs devront garantir une exposition équitable et égale aux candidats, sous peine de sanctions financières. Cette décision suscite déjà des critiques de la part de certains créateurs, jugées attentatoires à leurs libertés.

C’est une première qui va bouleverser les interviews politiques sur Internet. L’Arcom a annoncé ce jeudi que les principaux créateurs de contenu sur YouTube, Twitch et les réseaux sociaux devront respecter les règles de pluralisme politique pendant la campagne présidentielle de 2027. Jusqu’à présent appliquées essentiellement aux chaînes de télévision et aux radios, ces obligations concerneront désormais les créateurs vidéo les plus influents. En cas de manquement, ils pourront être sanctionnés financièrement.

HugoDécrypte, Guillaume Pley, Sam Zirah… Les grandes chaînes YouTube dans le viseur

Le président de l’Arcom, Martin Ajdari, justifie cette décision par l’influence croissante des créateurs de contenu sur l’opinion publique. « Il y a un phénomène nouveau, il est là et il est massif », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse consacrée aux règles de la présidentielle de 2027.

Des personnalités comme HugoDécrypte, Guillaume Pley, Sam Zirah ou Gaspard G réalisent des audiences considérables et accueillent régulièrement des responsables politiques. Certaines de leurs vidéos atteignent plusieurs millions de vues, parfois davantage que les émissions diffusées sur les chaînes traditionnelles.

Pour l’Arcom, il n’est donc plus justifié qu’une interview politique diffusée à la télévision soit soumise à des règles de pluralisme alors qu’un entretien similaire, regardé par des millions de personnes sur YouTube, échappe à ces obligations.

Le régulateur avait déjà annoncé son intention d’encadrer les interviews politiques des créateurs de contenu. Cette fois, les règles et leur calendrier d’application sont précisés.

À partir du 5 avril, tous les candidats devront bénéficier d’une exposition égale

Le dispositif comportera deux étapes. Du 16 mars au 4 avril 2027, les créateurs concernés devront respecter une règle d’équité. Les candidats et leurs soutiens devront bénéficier d’une exposition tenant compte notamment de leur représentativité politique, de leurs résultats électoraux, des sondages et de leur activité pendant la campagne.

À partir du 5 avril, le principe d’égalité remplacera celui d’équité. Tous les candidats devront bénéficier du même temps de parole et d’exposition, dans des conditions comparables. Cette obligation ne signifie pas qu’un youtubeur devra nécessairement inviter chaque candidat : il pourra également donner la parole à ses représentants ou à ses soutiens.

L’Arcom ne se limitera pas au décompte des minutes. Elle examinera également les conditions de présentation des candidats, notamment la durée des vidéos, leur format, leurs titres, leurs miniatures et leur promotion. Un candidat ne pourra pas être systématiquement mis en valeur dans les émissions les plus populaires pendant que ses adversaires seraient relégués dans des contenus moins visibles.

Des amendes possibles pour les créateurs qui refusent les règles

L’Arcom prévient qu’elle pourra intervenir lorsqu’un créateur soumis à ces obligations ne respectera pas le pluralisme. Le régulateur dispose d’une gamme de mesures allant des mises en garde aux mises en demeure, puis aux sanctions financières en cas de manquements répétés.

Martin Ajdari a notamment évoqué le cas d’un influenceur qui inviterait certains candidats tout en dénigrant systématiquement les autres. Dès janvier 2027, l’autorité entend également surveiller le respect des exigences de rigueur et d’honnêteté dans le traitement de l’actualité électorale.

Ces obligations ne concerneront pas tous les internautes. L’Arcom retiendra trois critères : la nature des contenus publiés, leur audience et la régularité des publications. Les chaînes exclusivement consacrées au divertissement, au sport ou aux jeux vidéo, sans traitement régulier de l’actualité politique, ne seront pas visées par les règles d’équité et d’égalité.

Le dispositif concernera les chaînes vidéo pouvant être juridiquement qualifiées de services de médias audiovisuels à la demande. Les podcasts exclusivement audio ne sont pas concernés par cette extension du contrôle.

« Nous ne nous laisserons pas faire » : Jean Massiet dénonce une atteinte aux libertés

La décision provoque déjà une contestation parmi les créateurs de contenu politique. Jean Massiet, animateur de l’émission Backseat sur Twitch, qui refuse notamment de recevoir des représentants de l’extrême droite, a dénoncé des règles « absurdes et attentatoires aux libertés fondamentales ».

« Nous ne nous laisserons pas faire », a-t-il prévenu, estimant que les créateurs indépendants doivent rester libres de choisir leurs invités. Il s’est également engagé à prendre en charge les frais de justice de créateurs qui seraient poursuivis pour avoir refusé de respecter ces obligations.

Jean-Luc Mélenchon a lui aussi contesté la décision. Le chef de file de La France insoumise s’interroge sur la légitimité d’imposer aux créateurs indépendants des contraintes comparables à celles de l’audiovisuel traditionnel.

À l’inverse, Sam Zirah a indiqué qu’il respecterait les règles applicables, tout en souhaitant qu’elles ne compromettent pas les entretiens politiques longs et indépendants qui permettent notamment de toucher un public jeune.

Une nouvelle extension des pouvoirs de l’Arcom

Cette décision intervient alors que le régulateur fait déjà l’objet de critiques concernant son contrôle du pluralisme dans les médias traditionnels. Ces derniers mois, plusieurs décisions concernant CNews ont suscité des controverses, notamment le départ d’Amine El-Khatmi après la décision de comptabiliser ses interventions comme du temps de parole politique.

L’Arcom considère cependant que certaines chaînes YouTube peuvent juridiquement être assimilées à des services audiovisuels et que leurs responsables doivent, à ce titre, respecter les obligations électorales prévues par la législation française.

Le régulateur rappelle également que les partenariats rémunérés destinés à promouvoir une candidature sont interdits depuis le 1er octobre 2026, dans le cadre de la réglementation sur la publicité politique précédant l’élection.

Les créateurs devront aussi respecter le silence électoral à partir de la veille du scrutin à minuit et ne pourront divulguer les résultats avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole.

Les deux tours de l’élection présidentielle sont prévus les 18 avril et 2 mai 2027. Les nouvelles obligations d’équité entreront en application le 16 mars, avant le passage à l’égalité le 5 avril.