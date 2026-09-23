« Ferritin face » : sur TikTok, le visage devient un faux outil de diagnostic médical

Cernes marqués, teint pâle, peau terne : sur TikTok et Instagram, ces signes sont désormais parfois présentés comme les indices visibles d’une carence en fer. Baptisée « Ferritin face », cette tendance promet aux internautes de repérer un manque de fer simplement en observant leur visage. Le problème est que ces manifestations sont extrêmement peu spécifiques. Elles peuvent être liées au manque de sommeil, au stress, à l’alimentation, à certaines maladies ou simplement à des caractéristiques individuelles. Une carence en fer ne peut donc pas être diagnostiquée correctement à partir d’une vidéo ou d’un selfie.

Le phénomène s’inscrit dans une tendance beaucoup plus large : celle de l’autodiagnostic médical sur les réseaux sociaux. TDAH, troubles hormonaux, carences, problèmes digestifs ou dermatologiques font désormais l’objet de centaines de vidéos courtes promettant de reconnaître une pathologie grâce à quelques symptômes. Le format fonctionne particulièrement bien car il transforme des signes très courants en grille de lecture immédiate. Un utilisateur fatigué ou ayant des cernes peut rapidement se reconnaître dans plusieurs critères et avoir l’impression d’avoir trouvé l’explication à son état.

Quand quelques symptômes suffisent à fabriquer un diagnostic

Le principal danger vient de la confusion entre un symptôme possible et une preuve. Une pâleur inhabituelle ou une fatigue persistante peuvent effectivement apparaître en cas de manque de fer, mais elles ne permettent pas d’en déterminer la cause. Le diagnostic repose sur un interrogatoire médical et, lorsque cela est nécessaire, sur une prise de sang mesurant notamment la ferritine. Commencer une supplémentation en fer sur la seule base d’une vidéo peut également être une mauvaise idée : les compléments ne sont pas anodins et leur prise doit correspondre à un besoin réel.

Le succès de la « Ferritin face » montre surtout à quel point les réseaux sociaux modifient la manière dont les internautes abordent leur santé. Les vidéos médicales peuvent sensibiliser à certains symptômes et pousser à consulter, ce qui peut être utile. Mais lorsque l’algorithme récompense les explications simples, spectaculaires et immédiatement reconnaissables, la nuance médicale disparaît facilement. Le risque n’est donc pas seulement de se tromper de diagnostic : certains internautes peuvent s’inquiéter inutilement, prendre des traitements inadaptés ou, à l’inverse, attribuer leurs symptômes à une simple carence et retarder la recherche d’une autre cause.