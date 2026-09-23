Anne-Elisabeth Blateau en garde à vue: l’actrice de «Scènes de ménages» soupçonnée de violences sur son fils

Anne-Elisabeth Blateau est placée en garde à vue après une altercation avec son fils mineur, où elle aurait exercé des violences. Signes d’ivresse constatés lors de son interpellation, elle a tenté de se débattre face aux policiers. Cette affaire suit une précédente garde à vue en 2019 pour des faits similaires.

Anne-Elisabeth Blateau, connue pour son rôle d’Emma dans Scènes de ménages sur M6, a été interpellée mardi 22 septembre et placée en garde à vue. La comédienne est soupçonnée de violences sur son fils mineur alors qu’elle présentait des signes d’ivresse. Lors de son interpellation, elle se serait fortement débattue au moment d’être menottée.

Un témoin assiste à une altercation avec son fils

Les faits se sont produits mardi en fin d’après-midi, aux alentours de 17 heures, au bois de Vincennes. Anne-Elisabeth Blateau serait descendue d’un taxi en compagnie de son fils mineur lorsqu’un témoin aurait assisté à une altercation entre la mère et son enfant.

Selon les premiers éléments rapportés, la comédienne aurait crié sur son fils avant de le saisir violemment par le col de sa veste. Face à la situation, la personne présente sur les lieux aurait séparé la mère et l’enfant.

Le garçon se serait ensuite rapproché d’un militaire qui se trouvait sur place, hors service, en demandant à retrouver son père. L’enfant ne présentait aucune blessure apparente au moment des faits.

Anne-Elisabeth Blateau est l’une des figures de Scènes de ménages⁠, série emblématique de M6⁠. Elle incarne Emma depuis 2011 aux côtés de David Mora, qui joue Fabien.

Elle se serait fortement débattue lors de son menottage

Les policiers sont arrivés sur place environ trente minutes après les faits signalés. Lors de leur arrivée, Anne-Elisabeth Blateau aurait présenté des signes manifestes d’ivresse.

La comédienne « se serait fortement débattue » au moment où les policiers ont voulu la menotter. Elle serait ensuite restée agitée après son arrivée au commissariat.

Anne-Elisabeth Blateau a finalement été placée en garde à vue dans le cadre des violences présumées sur son fils. Les circonstances exactes de l’altercation doivent désormais être établies au cours de l’enquête.

À ce stade, les éventuelles suites judiciaires données à sa garde à vue ne sont pas encore connues. La comédienne reste présumée innocente des faits qui lui sont reprochés.

Une première garde à vue en 2019

Ce n’est pas la première fois qu’Anne-Elisabeth Blateau est placée en garde à vue dans un contexte d’alcoolisation. En 2019, la comédienne avait déjà été interpellée après une altercation avec des pompiers et des policiers.

Les secours avaient été appelés alors que l’actrice se trouvait en état d’ivresse. La situation avait dégénéré et la comédienne avait été mise en cause pour des violences et des outrages envers des personnes chargées d’une mission de service public.

Après cet épisode, Anne-Elisabeth Blateau avait présenté publiquement ses excuses. Elle avait notamment reconnu une « attitude exécrable » et exprimé ses regrets à l’égard des personnes concernées.

Une figure de « Scènes de ménages » depuis 2011

Anne-Elisabeth Blateau est principalement connue du grand public pour son personnage d’Emma dans Scènes de ménages. Avec David Mora, qui interprète Fabien, elle forme l’un des couples installés depuis le plus longtemps dans la série de M6.

Diffusée depuis 2009, Scènes de ménages a accueilli de nombreux comédiens devenus indissociables du programme. Marion Game, qui incarnait Huguette aux côtés de Gérard Hernandez, est décédée en 2023⁠, après avoir marqué la série pendant plus d’une décennie.

Une autre affaire judiciaire avait également concerné un acteur apparu dans la série. Dimitri Boetto avait été interpellé en janvier 2025 dans une affaire de meurtre⁠.

Pour Anne-Elisabeth Blateau, les prochaines heures doivent désormais permettre de connaître la suite donnée à sa garde à vue et les éventuelles décisions judiciaires prises à l’issue de ses auditions.