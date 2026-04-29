Khaby Lame victime d’une arnaque : ses 975 millions de dollars s’évaporent

Annoncé comme l’un des plus gros contrats jamais signés par un créateur de contenu, l’accord autour de Khaby Lame devait le propulser dans une nouvelle dimension. Mais derrière le chiffre spectaculaire de 975 millions de dollars, l’opération reposait surtout sur des actions très volatiles, une société peu connue et un projet d’avatar IA qui soulève aujourd’hui de nombreuses questions.

Un contrat XXL… mais pas en cash

Khaby Lame devait devenir l’un des premiers créateurs de contenu à approcher le statut de milliardaire grâce à un accord annoncé à 975 millions de dollars. Sa société, Step Distinctive Limited, devait être rachetée par Rich Sparkle Holdings, une entreprise cotée en Bourse. Sur le papier, l’opération semblait historique : un influenceur mondial transformé en véritable empire financier. Mais un détail change tout : cette somme ne devait pas être versée en argent liquide. Le paiement devait se faire via 75 millions d’actions Rich Sparkle, selon le dépôt transmis à la SEC.

Le rêve du premier tiktokeur milliardaire

L’annonce a immédiatement fait le tour du monde. Khaby Lame, connu pour ses vidéos silencieuses et ses réactions ironiques face aux astuces compliquées d’internet, est l’un des créateurs les plus suivis de TikTok, avec plus de 160 millions d’abonnés. Son image mondiale, facile à comprendre dans toutes les langues, représentait un énorme potentiel commercial pour Rich Sparkle.

L’IA au cœur du projet

Le deal ne concernait pas seulement les vidéos de Khaby Lame. Rich Sparkle voulait utiliser son image, sa voix et ses expressions pour créer un jumeau numérique alimenté par l’intelligence artificielle. L’objectif affiché : produire du contenu, vendre des produits en live shopping et monétiser son image à grande échelle, même sans sa présence physique. Rich Sparkle évoquait même un potentiel de plusieurs milliards de dollars de ventes annuelles, une projection jugée très ambitieuse par plusieurs observateurs du secteur.

Rich Sparkle, une entreprise qui interroge

C’est là que les premières zones d’ombre apparaissent. Rich Sparkle n’était pas un géant mondial de la tech ou du divertissement. L’entreprise était liée à des activités de services financiers et d’impression de documents, avant de se repositionner soudainement autour de l’image de Khaby Lame, de l’e-commerce et de l’intelligence artificielle. Ce changement brutal de stratégie a rapidement attiré l’attention des analystes et des médias spécialisés.

L’action s’envole, puis s’effondre

Après l’annonce, l’action Rich Sparkle a connu une envolée spectaculaire. Des investisseurs particuliers se sont rués sur le titre, espérant profiter de l’effet Khaby Lame. Mais l’euphorie a été de courte durée. Quelques semaines plus tard, le titre avait perdu plus de 90% par rapport à son sommet de janvier. Résultat : la valeur réelle du deal s’est écroulée en même temps que le cours de Bourse.

Un deal vraiment finalisé ?

Autre point sensible : malgré les annonces publiques de Rich Sparkle, aucun dépôt formel n’a clairement confirmé que l’opération avait été totalement finalisée ni que Khaby Lame ou sa société avaient bien reçu les 75 millions d’actions promises. Un dépôt plus récent mentionnait encore des conditions à remplir pour clôturer l’accord, ce qui alimente les doutes sur l’état réel de la transaction.

Les investisseurs aussi exposés

Les personnes les plus touchées pourraient être les investisseurs particuliers qui ont acheté l’action Rich Sparkle au moment de l’euphorie. Plusieurs grandes plateformes de courtage, dont Interactive Brokers, ETrade, Merrill Lynch, Fidelity, Charles Schwab et Vanguard, ont ensuite restreint ou bloqué le trading de l’action.

Une suces Story qui tombe à l’eau

Le deal à 975 millions de dollars de Khaby Lame avait tout d’une success story moderne : un ancien ouvrier devenu star mondiale de TikTok, une société cotée, un avatar IA et une promesse de milliard. Mais quelques mois plus tard, le rêve s’est transformé en dossier trouble. Khaby Lame ne verra pas la couleur des 975 millions de dollars…