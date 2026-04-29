Le Bigdil de Vincent Lagaf’ va devenir quotidien sur RMC Story la saison prochaine

C’est une annonce qui devrait ravir les nostalgiques des grandes heures du divertissement télévisé. Le Bigdil, l’émission culte portée par Vincent Lagaf’, va prendre une nouvelle dimension sur RMC Story. Après son retour remarqué à l’antenne, le jeu va être proposé en diffusion quotidienne la saison prochaine. La chaîne prévoit de programmer l’émission pendant au moins dix semaines, confirmant ainsi sa volonté de faire du Bigdil un rendez-vous régulier et événementiel.

Vincent Lagaf’ et Bill bientôt de retour chaque jour

Avec son univers décalé, ses épreuves spectaculaires, son ambiance bon enfant et la présence de l’incontournable Bill, Le Bigdil conserve une place à part dans le cœur du public. Son retour sur RMC Story avait déjà suscité une forte curiosité, entre nostalgie pour les anciens téléspectateurs et découverte pour une nouvelle génération. En passant en quotidienne, le programme change clairement de rythme.

Une stratégie offensive pour RMC Story

Pour RMC Story, le but est é installer une marque forte dans sa grille et capitaliser sur une émission immédiatement identifiable. Dans un paysage télévisuel très concurrentiel, Le Bigdil possède un avantage rare : son nom parle à tout le monde. La chaîne mise donc sur un format populaire, familial et fédérateur, capable de créer de l’habitude. La diffusion quotidienne pourrait aussi permettre de relancer la mécanique du jeu, de multiplier les candidats, d’installer des séquences récurrentes et de renforcer le lien avec le public.

Au moins 10 semaines d’antenne prévues

La prochaine saison devrait donc proposer au minimum 10 semaines de diffusion quotidienne. Une durée suffisamment longue pour tester la solidité du programme sur la durée, tout en conservant un aspect événementiel. Ce choix permettrait à RMC Story de ne pas banaliser le format trop rapidement, tout en donnant au Bigdil une vraie présence dans la grille. La chaîne semble vouloir trouver l’équilibre entre nostalgie, modernisation et rendez-vous régulier.

Un pari risqué mais très malin

Faire revenir une émission culte est toujours un exercice délicat. Le public attend à la fois de retrouver ce qu’il a aimé, mais aussi de voir un programme adapté à son époque. Le défi sera donc de conserver l’esprit historique du Bigdil sans donner l’impression d’un simple copier-coller du passé. Vincent Lagaf’, lui, reste l’un des grands atouts de l’émission. Son énergie, son sens de l’improvisation et sa complicité avec les candidats font partie de l’ADN du programme. Si la quotidienne parvient à garder cette spontanéité, RMC Story pourrait tenir un vrai succès populaire.