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Jacqueline Falk, fille de Peter Falk, s’est suicidée à 60 ans

29 avril 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Jacqueline Falk, fille de Peter Falk, s’est suicidée à 60 ans
Jacqueline Falk, fille de Peter Falk, s’est suicidée à 60 ans

Jacqueline Falk, l’une des filles adoptives de Peter Falk, célèbre interprète du lieutenant Columbo, est morte à l’âge de 60 ans à Los Angeles. Son décès a été classé comme un suicide par les autorités locales. Discrète et peu connue du grand public, Jacqueline Falk avait toujours vécu loin de la lumière médiatique qui entourait son père. Sa disparition rappelle le destin douloureux d’une famille marquée par la célébrité, les tensions et les blessures intimes.

La fille adoptive de l’inoubliable Columbo

Peter Falk avait adopté Jacqueline avec sa première épouse, Alyce Mayo. Le couple avait également adopté une autre fille, Catherine. Après leur divorce en 1976, l’acteur s’était remarié avec Shera Danese, actrice apparue à plusieurs reprises dans Columbo. Contrairement à son père, Jacqueline n’a jamais cherché à faire carrière sous les projecteurs. Elle est restée une figure très privée, rarement évoquée dans les médias.

Une famille marquée par les tensions

Les dernières années de Peter Falk avaient été assombries par la maladie d’Alzheimer et par des conflits familiaux autour de son état de santé. Sa fille Catherine avait dénoncé les difficultés rencontrées pour voir son père, affirmant que les relations familiales s’étaient fortement dégradées. Ces tensions avaient donné une dimension encore plus douloureuse à la fin de vie de l’acteur, mort en 2011 à l’âge de 83 ans.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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