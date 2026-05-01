La Russie intensifie ses frappes de drones en plein jour contre l’Ukraine

La Russie a mené une attaque massive en utilisant plus de 400 drones contre l’Ukraine, selon les autorités ukrainiennes, dans ce qui marque une intensification des frappes diurnes.

L’armée de l’air ukrainienne affirme que 409 drones ont été lancés sur le pays sur plusieurs heures, entre la matinée et l’après-midi, dont une grande majorité aurait été interceptée ou neutralisée. Malgré cela, plusieurs impacts ont été signalés, notamment dans la région de Ternopil, où des infrastructures industrielles et civiles ont été touchées.

Ces attaques ont blessé une dizaine de personnes, selon les autorités locales. Les secours ont été déployés sur plusieurs sites touchés, tandis que des dégâts matériels importants sont rapportés sur des installations stratégiques.

Jusqu’à récemment, les frappes russes de drones et de missiles étaient principalement nocturnes. L’évolution vers des attaques en plein jour et en grande quantité témoigne, selon les analystes militaires, d’une adaptation des tactiques visant à saturer les défenses aériennes ukrainiennes.

Ce type d’opérations à grande échelle s’inscrit dans une escalade plus large du conflit, qui dure depuis plus de quatre ans et continue de s’étendre en intensité et en fréquence.