Trump compare la marine américaine à des « pirates » dans le cadre du blocus des ports iraniens

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi que la marine américaine agissait « comme des pirates » dans le cadre du blocus naval imposé par Washington aux ports iraniens. Cette déclaration intervient alors que les États-Unis et Israël sont engagés dans un conflit avec l’Iran depuis plusieurs semaines.

S’exprimant à propos de la saisie récente d’un navire, Donald Trump a revendiqué ouvertement les actions menées en mer par les forces américaines. « Nous avons pris le contrôle du navire, de la cargaison et du pétrole. C’est une activité très lucrative », a-t-il déclaré, ajoutant : « Nous sommes comme des pirates. Un peu comme des pirates, mais nous ne jouons pas à des jeux. »

Selon les informations disponibles, plusieurs navires liés à Téhéran ont été interceptés par les États-Unis après avoir quitté des ports iraniens. Des porte-conteneurs sous sanctions ainsi que des pétroliers iraniens auraient également été saisis dans différentes zones maritimes, notamment en Asie.

Ce dispositif s’inscrit dans un contexte de tensions extrêmes dans la région. Depuis le début de la guerre, l’Iran bloque la quasi-totalité des navires transitant par le détroit d’Ormuz, à l’exception des siens. En parallèle, Washington a instauré son propre blocus des ports iraniens.

Le conflit a été déclenché le 28 février, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran. Téhéran a riposté en visant Israël ainsi que des pays du Golfe accueillant des bases américaines, élargissant le théâtre des hostilités.

Les conséquences humaines de ces affrontements sont lourdes, avec des milliers de morts et des millions de déplacés selon les estimations. Dans ce contexte, les déclarations de Donald Trump risquent d’alimenter davantage les tensions autour des opérations militaires en cours.