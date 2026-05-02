Ukraine : les forces russes aux portes de Kostiantynivka, un bastion clé sous pression dans l’est

Les forces russes progressent lentement vers la ville de Kostiantynivka, dans la région de Donetsk, et tentent d’établir une tête de pont à proximité d’une zone fortement défendue, a indiqué samedi le plus haut responsable de l’armée ukrainienne. Cette avancée marque une intensification des combats dans l’est du pays.

Kostiantynivka fait partie d’un ensemble de villes constituant une « ceinture fortifiée » mise en place par l’armée ukrainienne pour contenir l’offensive russe. Cette ligne de défense, particulièrement stratégique, est conçue pour ralentir et repousser les avancées ennemies dans la région.

Selon les autorités militaires ukrainiennes, les forces russes cherchent à percer ces positions en multipliant les offensives locales. Leur objectif serait de consolider leur présence en établissant des points d’appui durables à proximité de cette zone clé.

La progression russe reste progressive, mais elle exerce une pression croissante sur les défenses ukrainiennes. Les combats dans cette zone s’inscrivent dans une guerre d’usure qui se prolonge depuis plusieurs années dans l’est de l’Ukraine.

La région de Donetsk demeure l’un des principaux théâtres des affrontements, avec des lignes de front particulièrement actives. La bataille autour de Kostiantynivka pourrait s’avérer déterminante pour l’évolution du conflit dans cette partie du pays.

Dans un contexte où les négociations de paix restent dans l’impasse, ces développements militaires témoignent de la poursuite des hostilités et de l’intensité des combats sur le terrain, malgré les lourdes pertes déjà enregistrées de part et d’autre.