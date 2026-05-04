Coups mortels aux Fêtes de Bayonne : un procès s’ouvre à Pau après une altercation dans un bus

Lundi, à Pau, la cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques a ouvert le procès d’un homme de 41 ans accusé d’avoir frappé mortellement un autre homme lors des Fêtes de Bayonne 2024. L’accusé comparaît pour « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner » après la mort d’une victime de 58 ans. Le décor, lui, est tristement familier: la gare routière provisoire installée pour une fête géante, plus d’un million de visiteurs, des files, des bus bondés et ce mélange explosif où l’alcool, la fatigue et les nerfs à vif transforment parfois une soirée en drame.

Deux poings, une chute, puis la machine judiciaire

Deux poings, une chute, puis la machine judiciaire Le 11 juillet 2024 vers 21h00, selon la chronologie versée au dossier, la victime se trouve au fond d’un bus avec sa compagne quand un autre homme monte à l’avant. Le quinquagénaire, décrit comme alcoolisé, interpelle le passager pour un motif resté flou durant l’instruction, et la tension grimpe en quelques secondes, chacun semblant vouloir en finir dehors. L’accusé, ancien boxeur professionnel, affirme avoir essuyé des propos racistes, une version qu’aucun témoin n’a confirmée. Une fois descendu, la victime est suivie, l’accusé force le passage malgré l’intervention du chauffeur et assène deux coups de poing au visage. La scène est brève, presque banale dans son déroulé, sauf qu’elle se termine par un homme à terre, KO.

La victime, d’abord consciente à l’arrivée des secours, voit son état se dégrader dans la nuit à l’hôpital et meurt le 16 juillet, l’autopsie évoquant un grave traumatisme crânien et un œdème encéphalique majeur. L’affaire résonne d’autant plus fort que les Fêtes de Bayonne avaient déjà été marquées l’année précédente par une autre agression mortelle, signe qu’une grande fête populaire peut basculer sur un rien. L’accusé, lui, arrive devant les jurés avec un lourd casier: 17 condamnations entre 2005 et 2024, dont 14 liées à des violences ou à des menaces de mort. En récidive, il encourt jusqu’à trente ans de réclusion criminelle, et ce procès, au-delà des faits, remet sur la table une réalité que beaucoup préfèrent ignorer: quand la violence est devenue un réflexe, la fête n’est plus tout à fait un refuge.