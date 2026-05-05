Claire Maurier, des Quatre Cents Coups à Amélie Poulain, s’est éteinte à 97 ans

C’est son mari qui a annoncé la nouvelle à l’AFP ce lundi 4 mai : l’actrice Claire Maurier est décédée le dimanche 3 mai, à l’âge de 97 ans. Née Odette Agramon le 27 mars 1929 à Céret, dans les Pyrénées-Orientales, d’un père catalan directeur d’un cinéma sur la Croisette et d’une mère cannoise, elle grandit au rythme des premières heures du cinéma parlant avant de se former au Conservatoire de Bordeaux, où elle remportera un premier prix de comédie. Derrière le nom de scène Claire Maurier, elle entame une carrière au théâtre au début des années 1950 tout en multipliant les rôles télévisés, avant que le cinéma ne la révèle véritablement.

Les Quatre Cents Coups, La Cage aux folles, Amélie Poulain : une filmographie jalonnée de films cultes

C’est en 1959 que tout bascule. François Truffaut lui confie le rôle de la mère cruelle d’Antoine Doinel — Jean-Pierre Léaud — dans Les Quatre Cents Coups, l’un des films fondateurs de la Nouvelle Vague, qui lui fait fouler le tapis rouge de Cannes à 28 ans. En 1963, elle donne la réplique à Fernandel et Bourvil dans La Cuisine au beurre, en incarnant l’épouse des deux monstres sacrés de la comédie française — une expérience qu’elle racontera comme un « mélange de bonheur, tristesse et colère », les deux vedettes étant selon elle « indirigeables » sur le plateau, comme elle le confiait en 2016 lors d’une exposition à la Cinémathèque de Martigues. En 1978, elle retrouve Édouard Molinaro — avec qui elle aura tourné à cinq reprises — pour La Cage aux folles, triomphe international qui lui offre une nouvelle notoriété. En 1981, elle décroche une nomination au César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Un Mauvais Fils de Claude Sautet, aux côtés de Patrick Dewaere. Puis vient 2001 et le rôle de Madame Suzanne, patronne du café des Deux Moulins à Montmartre, dans Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet — film qui dépasse les huit millions d’entrées en France et qui reste aujourd’hui l’une des images les plus indélébiles de sa carrière. Elle jouera ensuite dans Un Air de famille de Cédric Klapisch (1996) et La Tête en friche de Jean Becker (2010), où elle campait la mère de Gérard Depardieu, pour l’un de ses derniers rôles au cinéma. Elle était mariée au comédien Jean-Renaud Garcia.