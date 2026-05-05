“C’est quoi l’amour ?” et “Sauvons les meubles” : deux comédies familiales à découvrir

Deux nouvelles comédies françaises arrivent en salles le 6 mai, chacune abordant à sa manière les liens familiaux et les épreuves du quotidien. Entre réflexion sur la famille recomposée et récit autour du deuil et des difficultés financières, ces films misent sur un ton léger pour traiter des sujets profonds.

Religion et recomposition familiale dans “C’est quoi l’amour ?”

Le film de Fabien Gorgeart met en scène une femme, interprétée par Laure Calamy, qui doit renouer avec son ancien compagnon, incarné par Vincent Macaigne. Leur séparation s’est faite sans heurts, mais une nouvelle situation les rapproche : l’homme souhaite se remarier à l’Église avec sa nouvelle partenaire, jouée par Mélanie Thierry. Pour cela, leur précédent mariage doit être annulé religieusement, ce qui les conduit à enchaîner les entretiens.

Comme l’explique Thierry Chèze dans l’émission C’est à voir, cette intrigue donne lieu à une comédie qui évite les facilités, notamment en ne tombant pas dans une critique simpliste de la religion. Le réalisateur poursuit ici son exploration des modèles familiaux contemporains, en s’interrogeant sur ce que signifie aujourd’hui une famille recomposée, le tout porté par des dialogues soignés et un trio d’acteurs particulièrement convaincant.

“Sauvons les meubles”, entre deuil et humour inattendu

De son côté, Sauvons les meubles s’inscrit dans un registre de tragicomédie. Le film suit une femme qui retourne auprès de sa famille alors que sa mère est mourante. Elle retrouve son père et son frère, mais découvre également une situation financière compliquée, marquée par des dettes inattendues.

Selon Thierry Chèze dans C’est à voir, le long métrage parvient à traiter ces thèmes lourds sans sombrer dans une atmosphère pesante, en intégrant régulièrement des moments de comédie. Vimala Pons porte le récit avec justesse, accompagnée notamment de Guilaine Londez, dont la performance est saluée. L’ensemble offre un équilibre entre émotion et légèreté, faisant de cette histoire familiale un récit à la fois touchant et accessible.