Tensions entre Washington et le Vatican : Rubio attendu pour une rencontre “franche” avec le pape Léon XIV

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio s’apprête à rencontrer le pape Leo XIV lors d’une visite prévue jeudi au Vatican. L’ambassadeur américain a indiqué que cet échange devrait être « franc », dans un contexte diplomatique tendu entre certaines figures politiques américaines et le Saint-Siège.

Cette rencontre intervient alors que le président américain Donald Trump a récemment multiplié les critiques à l’encontre du pape, premier pontife américain de l’histoire de l’Église catholique. Ces déclarations ont ravivé les tensions entre des cercles politiques américains et le Vatican.

Selon les informations communiquées, la discussion entre Marco Rubio et le pape Léon XIV devrait porter sur plusieurs sujets sensibles, même si les détails de l’agenda n’ont pas été rendus publics. L’ambassade américaine évoque une volonté d’échanges directs et sans détour.

Ces derniers jours, Donald Trump a de nouveau visé le pape lors d’une émission de radio, ajoutant une couche supplémentaire de tension à une relation déjà délicate entre la Maison-Blanche et le Saint-Siège.

Du côté du Vatican, un haut responsable a indiqué que le pape entend poursuivre ses efforts en faveur de la paix, malgré les critiques et les divergences politiques exprimées à son encontre.

Cette visite de Marco Rubio s’inscrit ainsi dans un contexte diplomatique sensible, où les relations entre les États-Unis et le Vatican oscillent entre coopération institutionnelle et tensions politiques croissantes.