Tensions migratoires : Washington envisage des sanctions de visas contre la Chine

Les États-Unis se préparent à imposer des restrictions en matière de visas à la Chine dans le cadre d’un différend croissant sur la gestion des migrants en situation irrégulière, selon un responsable américain cité par Reuters. Cette mesure pourrait marquer une nouvelle étape dans les tensions entre les deux puissances.

D’après ce responsable, Washington reproche à Pékin de ralentir le rapatriement de ses ressortissants présents illégalement sur le territoire américain. Les autorités américaines estiment que ce manque de coopération complique les procédures d’expulsion et pèse sur leur politique migratoire.

En réponse, les États-Unis envisagent de durcir les conditions d’octroi de visas pour certains ressortissants chinois si la situation ne s’améliore pas. L’objectif serait de faire pression sur Pékin afin qu’il accepte davantage de retours de migrants expulsés.

Cette stratégie s’inscrit dans un cadre plus large de négociations entre les deux pays, où les questions migratoires s’ajoutent aux différends déjà existants en matière de commerce et de technologie. Les tensions bilatérales restent élevées sur plusieurs fronts.

De son côté, la Chine a déjà affirmé s’opposer à l’immigration clandestine, tout en soulignant la nécessité d’une coopération entre les États pour traiter efficacement ces enjeux. Pékin insiste régulièrement sur l’importance du dialogue dans ce domaine sensible.

Si elles sont mises en œuvre, ces sanctions de visas pourraient avoir des répercussions diplomatiques importantes, en ajoutant un nouveau point de friction dans la relation déjà complexe entre Washington et Pékin.