Washington et Pékin envisagent un accord tarifaire sur 30 milliards de dollars d’échanges dans une nouvelle approche commerciale

Les États-Unis et la Chine avancent vers un mécanisme de gestion des échanges commerciaux qui pourrait inclure des réductions de droits de douane sur environ 30 milliards de dollars de marchandises, selon des informations liées aux discussions en cours entre les deux puissances. Ce projet s’inscrit dans une tentative de désescalade partielle des tensions commerciales.

Ce dispositif viserait principalement des produits considérés comme non sensibles du point de vue de la sécurité nationale. Chaque pays identifierait une liste de biens sur lesquels des allègements tarifaires pourraient être appliqués, permettant ainsi un accroissement ciblé des échanges sans remettre en cause les restrictions sur les technologies stratégiques.

Ce plan, parfois évoqué sous la forme d’un « conseil du commerce », aurait été introduit comme piste de travail dès mars par le représentant américain au commerce, Jamieson Greer. Il est désormais présenté comme l’un des éléments potentiels du sommet de haut niveau entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.

Contrairement à des négociations commerciales précédentes, Washington ne chercherait plus à imposer une transformation structurelle du modèle économique chinois. Les États-Unis n’exigeraient plus que Pékin abandonne son système industriel tourné vers l’exportation au profit d’un modèle plus axé sur la consommation intérieure.

L’approche actuelle privilégierait plutôt des objectifs chiffrés d’échanges dans des secteurs jugés non stratégiques, tout en maintenant des droits de douane élevés et des contrôles stricts sur les technologies sensibles liées à la sécurité nationale.

Cependant, des incertitudes demeurent sur la portée réelle de cet accord potentiel. Les discussions pourraient également s’étendre à d’autres domaines, notamment les investissements, mais plusieurs législateurs américains expriment déjà des réserves, en particulier concernant une éventuelle ouverture du secteur automobile.