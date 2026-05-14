Xi met Trump en garde sur Taïwan et évoque le risque d’un conflit majeur

Le président chinois Xi Jinping a averti Donald Trump qu’une mauvaise gestion de la question taïwanaise pourrait placer les relations sino-américaines sur une trajectoire dangereuse et même conduire à un conflit. Cette mise en garde a été formulée lors d’un sommet de deux jours organisé à Pékin entre les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales.

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, les discussions à huis clos entre les deux présidents ont duré plus de deux heures. Xi Jinping aurait toutefois souligné dans le même temps les progrès réalisés dans les négociations commerciales entre Washington et Pékin, affichant un ton plus conciliant sur les questions économiques.

Les déclarations sur Taïwan ont néanmoins marqué un durcissement notable du discours chinois. Pékin considère l’île démocratiquement gouvernée comme une partie intégrante de son territoire et voit toute implication américaine dans ce dossier comme une ligne rouge stratégique.

D’après les autorités chinoises, l’avertissement adressé à Donald Trump a constitué l’un des moments les plus sensibles de la rencontre. Malgré une atmosphère décrite comme cordiale et détendue lors des cérémonies officielles, le sujet de Taïwan aurait fortement pesé sur les échanges privés entre les deux dirigeants.

Le compte rendu américain des discussions n’a toutefois pas mentionné la question taïwanaise. La communication de Washington a davantage insisté sur les enjeux économiques et énergétiques, notamment la volonté commune de rouvrir la voie maritime du détroit d’Ormuz, fortement perturbée par la guerre en Iran.

Les échanges ont également porté sur l’énergie, Xi Jinping manifestant un intérêt pour une augmentation des achats de pétrole américain afin de réduire la dépendance chinoise vis-à-vis des approvisionnements du Moyen-Orient. Donald Trump, de son côté, cherche à obtenir des avancées économiques ainsi qu’un soutien diplomatique dans le contexte des tensions régionales autour de l’Iran.

Cette visite marque la première d’un président américain en Chine depuis 2017 et se déroule dans un climat international particulièrement tendu, mêlant rivalité stratégique, enjeux commerciaux et risques géopolitiques croissants.