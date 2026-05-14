Corée du Sud : la menace d’une grève chez Samsung fait craindre un choc pour la croissance économique

La perspective d’une grève chez Samsung Electronics suscite de vives inquiétudes en Corée du Sud, où le ministère des Finances estime qu’un tel mouvement pourrait représenter un risque important pour la croissance économique, les exportations et la stabilité des marchés financiers.

Le géant des semi-conducteurs et son syndicat n’ont pas réussi à trouver un accord salarial mercredi, malgré plusieurs tentatives de médiation. Cette impasse sociale intervient dans un contexte où l’industrie technologique joue un rôle central dans la performance économique du pays.

Selon les informations disponibles, les travailleurs syndiqués de Samsung Electronics envisagent de lancer une grève d’une durée de 18 jours à partir du 21 mai. Cette mobilisation potentielle pourrait affecter l’un des principaux moteurs industriels et exportateurs de la Corée du Sud.

Le ministre des Finances, Koo Yun-cheol, a averti que ce mouvement social pourrait avoir des répercussions significatives sur l’économie nationale. Samsung Electronics, acteur majeur de la production mondiale de semi-conducteurs, est en effet un pilier stratégique pour les exportations sud-coréennes et la compétitivité du pays.

Le conflit porte notamment sur les conditions salariales et les revendications des employés, dans un secteur où la pression concurrentielle internationale reste particulièrement forte. L’absence d’accord accentue les tensions entre direction et syndicat.

Alors que les négociations restent dans l’impasse, les autorités sud-coréennes surveillent de près l’évolution de la situation. Une interruption prolongée de la production chez Samsung pourrait avoir des conséquences en chaîne sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, déjà fragilisées par les incertitudes économiques et géopolitiques.