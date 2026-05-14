Mystère dans l’Oise après la découverte d’un bébé avec plus de 2 g d’alcool dans le sang à la sortie de la crèche

Une enquête a été ouverte dans l’Oise après qu’une fillette de 21 mois a été hospitalisée avec un taux d’alcoolémie de 2,14 grammes par litre de sang à la sortie de sa crèche de Plailly. Les faits remontent au mois de mars, lorsque les parents ont été contactés par l’établissement en raison du comportement inhabituel de leur enfant, qui chutait à répétition et semblait incapable de tenir debout normalement.

Le père de famille a immédiatement récupéré la fillette avant de la conduire aux urgences pédiatriques du centre hospitalier de Gonesse. Les médecins, qui soupçonnaient d’abord une pathologie neurologique grave, ont finalement découvert lors des analyses une alcoolémie extrêmement élevée pour un enfant de cet âge. L’enfant a été placée sous surveillance médicale et perfusée afin d’éviter d’éventuelles complications.

Une origine toujours inexpliquée

Les investigations n’ont pour l’instant pas permis de déterminer comment la fillette a pu ingérer une telle quantité d’alcool au cours de la journée. Une hypothèse médicale rare liée à une fermentation interne naturelle avait un temps été étudiée par les médecins avant d’être finalement écartée. Selon les spécialistes consultés dans le dossier, l’enfant aurait nécessairement absorbé une substance alcoolisée.

Le parquet de Senlis a ouvert une enquête contre X afin de faire toute la lumière sur cette affaire particulièrement sensible. La crèche avait été fermée administrativement à titre conservatoire après les faits avant qu’une réouverture ne soit envisagée dans les prochaines semaines. Les parents, eux, affirment ne plus vouloir remettre leur fille dans l’établissement et disent attendre des réponses précises sur ce qui a pu se produire durant cette journée.