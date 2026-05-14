Présidentielle 2027: Benjamin Lucas-Lundy s’invite à la primaire de la gauche, sur fond de flou au PS

Cette fois, c’est un député des Yvelines, terrain plutôt habitué aux couleurs de la droite, qui vient mettre son nom sur la table. Benjamin Lucas-Lundy, 35 ans, élu Génération.s dans la 8e circonscription, a annoncé le 14 mai sa candidature à la primaire de la gauche et des écologistes prévue le 11 octobre, censée désigner un visage commun pour 2027 hors La France insoumise. Passé par le PS avant de rejoindre le mouvement fondé par Benoît Hamon, il dit vouloir « porter le cri de colère et le cri d’espoir de la génération Nouveau Front populaire ». Sur TF1, le parlementaire a déroulé un message calibré pour parler aux anxieux de la séquence politique: peur « panique » de l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir, promesse d’une société « débarrassée des pesticides » et des discriminations, foi revendiquée dans le progrès et la justice sociale. Le casting s’étoffe : après Marine Tondelier, Clémentine Autain, François Ruffin et Lydie Massard, Lucas-Lundy devient le cinquième à se déclarer, avec l’idée, aussi, d’exister au milieu des grands appareils.

Une primaire déjà fragilisée par les jeux d’appareil

Le problème, c’est que la course se lance peut-être sur une piste qui se dérobe. La tenue même du scrutin paraît compromise depuis le départ de Boris Vallaud de la direction du PS, épisode révélateur d’un parti encore incapable de trancher entre méthode collective et réflexe de boutique. François Hollande, qui plane dans les conversations de 2027, a déjà fermé la porte à double tour: « Il n’y aura pas de primaire… c’est fini ». la primaire ressemble à un grand marché où chacun vient réserver son emplacement avant de vérifier si le chapiteau sera monté. François Ruffin, lui, a prévenu qu’il irait quoi qu’il arrive, fort de « 100 000 signatures en 15 jours » et déjà lancé vers la quête des 500 parrainages, avec une pique au passage contre les « apparatchiks » socialistes. La gauche non mélenchoniste cherche un mode d’emploi, entre nostalgie des primaires passées et peur de recommencer les mêmes fractures, pendant que le calendrier tourne et que l’élection, elle, n’attend personne.