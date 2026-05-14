États-Unis : des élus forcent un vote sur l’aide à l’Ukraine et les sanctions contre la Russie

Plusieurs membres de la Chambre des représentants américaine ont réussi à atteindre le seuil nécessaire pour imposer un vote sur un paquet d’aide à l’Ukraine et de nouvelles sanctions contre la Russie, en défiant la direction de leur propre parti. Cette initiative marque une nouvelle étape dans les tensions politiques autour du soutien américain à Kiev.

La pétition de décharge, mécanisme parlementaire permettant de contourner la direction de la Chambre, a recueilli les 218 signatures requises pour déclencher un vote en séance plénière. Celui-ci pourrait avoir lieu début juin, selon les projections des élus impliqués dans l’initiative.

Le texte vise à autoriser l’envoi de milliards de dollars d’aide militaire et financière à l’Ukraine, sous forme de soutiens et de prêts. Il prévoit également un renforcement des sanctions économiques contre la Russie, dans un contexte de guerre toujours active entre Moscou et Kiev.

Parmi les signataires figure le représentant californien Kevin Kiley, qui a récemment quitté le Parti républicain pour devenir indépendant. Son soutien a été décisif pour permettre d’atteindre le seuil nécessaire et forcer la tenue d’un vote.

Cette initiative illustre les divisions croissantes au sein du Congrès américain sur la politique à adopter vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Si le soutien à Kiev avait été largement bipartisan depuis l’invasion russe de 2022, une partie des élus proches du président Donald Trump adopte désormais une position plus réservée depuis son retour à la Maison Blanche en 2025.

Dans un contexte où l’aide américaine à l’Ukraine a ralenti et où les combats se poursuivent sans issue diplomatique en vue, ce vote pourrait relancer le débat sur l’engagement de Washington dans le conflit et sur la stratégie à adopter face à la Russie.