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Un adolescent de 15 ans retrouvé vivant après plusieurs jours en mer

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Un adolescent de 15 ans retrouvé vivant après plusieurs jours en mer
Un adolescent de 15 ans retrouvé vivant après plusieurs jours en mer

Un adolescent de 15 ans a été secouru par les garde-côtes américains après avoir dérivé plusieurs jours dans le détroit de Béring, au large de l’Alaska. Le jeune homme se trouvait à bord d’une embarcation qui avait chaviré, avant d’être repéré par les secours lors d’une vaste opération de recherche.

Les autorités avaient été alertées après la disparition du bateau et de ses occupants. Les conditions particulièrement difficiles dans cette région, marquée par des températures très basses et une mer agitée, ont compliqué les recherches. Le survivant a finalement été localisé accroché à l’embarcation retournée.

Un sauvetage dans des conditions extrêmes

Les garde-côtes américains sont parvenus à rejoindre l’adolescent et à le mettre en sécurité. Après plusieurs jours exposé au froid, il a été pris en charge par les secours et transporté vers une structure médicale afin de recevoir les soins nécessaires.

Les recherches se sont également poursuivies pour retrouver les autres personnes qui se trouvaient à bord. Le drame a mobilisé d’importants moyens aériens et maritimes dans une zone particulièrement isolée, où la survie en mer devient rapidement très difficile en raison des conditions météorologiques et de la température de l’eau.

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