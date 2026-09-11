États-Unis : l’épouse de Nicolás Maduro réclame une assignation à résidence en raison de problèmes cardiaques

Cilia Flores, épouse de Nicolás Maduro, demande une assignation à résidence en raison de problèmes cardiaques survenus après son incarcération à Brooklyn. Sa défense évoque l'insuffisance des soins médicaux en prison et propose un cadre strict avec surveillance armée et bracelet électronique pour garantir sa présence devant la justice pendant les traitements nécessaires.

Cilia Flores, l’épouse de Nicolás Maduro, demande à quitter la prison fédérale de Brooklyn où elle est détenue afin de poursuivre sa détention à domicile aux États-Unis. Âgée de 69 ans et poursuivie pour trafic de drogue par la justice américaine, elle invoque une dégradation de son état de santé depuis son incarcération. Sa défense affirme notamment que des troubles cardiaques nécessitent désormais des examens approfondis et pourraient conduire à une intervention médicale.

Dans un document judiciaire daté de mercredi, son avocat Mark Donnelly soutient que Cilia Flores était en bonne santé avant sa capture et ne suivait pas de traitement régulier, à l’exception d’une injection mensuelle. Il estime désormais que ses conditions de détention ne permettent pas une prise en charge médicale suffisamment adaptée. Pour obtenir sa libération de prison, la défense propose donc un dispositif particulièrement strict destiné à garantir qu’elle reste à la disposition de la justice américaine.

Une surveillance permanente proposée à la justice

En cas d’acceptation de sa demande, Cilia Flores serait assignée à résidence avec une surveillance armée permanente, 24 heures sur 24. Elle porterait également un bracelet électronique et son passeport serait confisqué. Ces garanties doivent répondre aux éventuelles inquiétudes concernant un risque de fuite tout en permettant, selon son avocat, une meilleure prise en charge de ses problèmes cardiaques.

Cilia Flores est incarcérée depuis le 3 janvier, comme son mari Nicolás Maduro, après leur capture à Caracas par les États-Unis au début de l’année. Les autorités américaines les accusent d’avoir participé à un système ayant permis l’acheminement de plusieurs tonnes de cocaïne vers le territoire américain. Tous deux contestent les accusations portées contre eux. Nicolás Maduro, âgé de 63 ans, affirme pour sa part être détenu par Washington en qualité de « prisonnier de guerre ».