Trump promet 5 000 dollars à chaque Américain si les républicains gagnent les midterms

Donald Trump annonce lors d'une convention républicaine à Dallas un « dividende » de 5 000 dollars pour chaque adulte américain si les républicains remportent les midterms. Les modalités financières demeurent floues, et il précise que l'argent doit être dépensé aux États-Unis. Le discours aborde également divers sujets politiques et évoque des alliés inattendus.

Lors d’une convention républicaine à Dallas, Donald Trump a promis mercredi un « dividende » de 5 000 dollars à chaque adulte américain, à condition que son parti conserve le contrôle des deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre.

La promesse est spectaculaire, mais les modalités restent floues. Devant les participants de la convention républicaine réunie à Dallas, au Texas, Donald Trump a annoncé qu’il verserait 5 000 dollars à chaque citoyen adulte des États-Unis si les républicains remportent à la fois la Chambre des représentants et le Sénat. « À cause de notre formidable force et de notre succès économique, j’émettrai un dividende pour chaque citoyen adulte des États-Unis d’Amérique de 5 000 dollars », a-t-il déclaré.

Le président a assorti cette promesse d’une seule condition : l’argent devra être dépensé sur le territoire américain. « Nous ne voulons pas que vous alliez au Canada dépenser cet argent, nous ne voulons pas que vous alliez en Chine ou en Allemagne », a-t-il précisé. Il n’a en revanche donné aucune explication sur le financement de cette mesure ni sur les mécanismes qui permettraient de contrôler l’utilisation des fonds. Trump avait déjà promis par le passé des chèques de 2 000 dollars financés par les recettes douanières, une promesse qui ne s’est jamais concrétisée.

Au cours d’un discours fleuve, le président a également évoqué la politique migratoire, la guerre contre l’Iran, les droits de douane et leurs répercussions économiques, ainsi que les restrictions imposées aux personnes transgenres. Il a demandé aux électeurs de « faire semblant » que son nom figurait sur les bulletins de vote en novembre, lors du scrutin qui renouvellera une partie des représentants et des sénateurs.

Trump a aussi suscité l’enthousiasme de la salle en évoquant le renommage du golfe du Mexique et du lac Ontario en références américaines, avant de plaisanter sur l’idée de rebaptiser le détroit d’Ormuz en « détroit Trump ».

Parmi les autres intervenants de la convention figurait le procureur général du Texas, Ken Paxton, allié proche du président, engagé dans une âpre course au Sénat face au démocrate James Talarico. Fait inhabituel, le sénateur républicain de Pennsylvanie Dave McCormick a été présenté par son homologue démocrate John Fetterman, qui l’a qualifié de « grand ami » et s’est engagé à travailler avec Trump pour défendre l’industrie sidérurgique de l’État. Fetterman, qui a pris ses distances avec les positions de son parti ces dernières années, a adressé un message vidéo à la convention.

Stewart Rhodes, fondateur du groupe extrémiste Oath Keepers, était également présent. Condamné à dix-huit ans de prison pour son rôle dans l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021, il avait bénéficié de la grâce présidentielle accordée par Trump à son retour au pouvoir. Le président a par ailleurs salué la présence d’Erika Kirk, veuve de Charlie Kirk, à la veille du premier anniversaire de sa mort.