Des élus américains s’alarment après un avertissement sur l’extinction humaine liée à l’IA

Un ancien employé d’Anthropic a averti que l’intelligence artificielle pourrait mener à l’extinction de l’humanité d’ici 2030. Ses déclarations, relayées par trois chercheurs de la même entreprise, ont provoqué des réactions vives au Congrès américain.
Jacob Coxon, ancien salarié d’Anthropic, a formulé un scénario alarmant : les systèmes d’IA deviendraient « surhumains » et pourraient provoquer la disparition de l’espèce humaine avant la fin de la décennie. Cette mise en garde, reprise par trois chercheurs d’Anthropic, a rapidement trouvé un écho dans les couloirs du pouvoir à Washington.
Le sénateur républicain du Texas Ted Cruz a réagi publiquement lors d’une interview sur ABC, dans l’émission The View. L’IA représente selon lui un « risque catastrophique ». Il a précisé avoir lu « l’intégralité du fil de messages » publié par le développeur, le qualifiant de « très préoccupant ».
Cette séquence illustre la vitesse à laquelle les avertissements issus du secteur technologique peuvent désormais atteindre la sphère politique américaine, à mesure que le débat sur la régulation de l’IA s’intensifie.
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