Des élus américains s’alarment après un avertissement sur l’extinction humaine liée à l’IA

Un ancien employé d'Anthropic met en garde sur un risque d'extinction humaine lié à l'IA d'ici 2030, un avis confirmé par des chercheurs de la même entreprise. Ces déclarations suscitent l'inquiétude au Congrès, notamment chez le sénateur Ted Cruz, soulignant l'urgence d'une réflexion sur la régulation des technologies émergentes.

Un ancien employé d’Anthropic a averti que l’intelligence artificielle pourrait mener à l’extinction de l’humanité d’ici 2030. Ses déclarations, relayées par trois chercheurs de la même entreprise, ont provoqué des réactions vives au Congrès américain.

Jacob Coxon, ancien salarié d’Anthropic, a formulé un scénario alarmant : les systèmes d’IA deviendraient « surhumains » et pourraient provoquer la disparition de l’espèce humaine avant la fin de la décennie. Cette mise en garde, reprise par trois chercheurs d’Anthropic, a rapidement trouvé un écho dans les couloirs du pouvoir à Washington.

Le sénateur républicain du Texas Ted Cruz a réagi publiquement lors d’une interview sur ABC, dans l’émission The View. L’IA représente selon lui un « risque catastrophique ». Il a précisé avoir lu « l’intégralité du fil de messages » publié par le développeur, le qualifiant de « très préoccupant ».

Cette séquence illustre la vitesse à laquelle les avertissements issus du secteur technologique peuvent désormais atteindre la sphère politique américaine, à mesure que le débat sur la régulation de l’IA s’intensifie.