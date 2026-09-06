Entrevue États-Unis

Le secrétaire américain à l’Énergie doute d’un accord nucléaire avec l’Iran

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Le secrétaire américain à l’Énergie doute d’un accord nucléaire avec l’Iran
Le secrétaire américain à l’Énergie doute d’un accord nucléaire avec l’Iran

Chris Wright a reconnu dimanche que les États-Unis pourraient ne pas parvenir à un accord empêchant l’Iran de se doter d’armes nucléaires, alors que les négociations semblent au point mort.

Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a exprimé dimanche matin de sérieux doutes sur la possibilité d’un accord nucléaire avec Téhéran. Interrogé sur la chaîne ABC sur les signes d’une avancée diplomatique, il a répondu sans détour : « Il se peut qu’il n’y ait pas d’accord nucléaire. »

Cette déclaration intervient dans un contexte particulièrement tendu. Les négociations apparaissent bloquées, tandis que la guerre menée conjointement par les États-Unis et Israël contre l’Iran se poursuit. Wright n’a fourni aucune précision sur l’état des discussions ni sur les conditions qui pourraient débloquer la situation.

L’aveu du membre du gouvernement américain soulève des interrogations sur la stratégie de Washington, qui cherchait officiellement à obtenir des garanties empêchant l’Iran d’accéder à l’arme atomique.

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