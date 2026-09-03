Mort de Gloria Steinem : la journaliste qui a révolutionné le féminisme américain s’éteint à 92 ans

Gloria Steinem, figure emblématique du féminisme américain, décède à 92 ans, laissant derrière elle un héritage indélébile. Pionnière du journalisme engagé, elle a milité pour l'égalité des sexes, le droit à l'avortement et la représentation politique des femmes, influençant des générations de militantes.

Gloria Steinem, journaliste, essayiste et figure historique du féminisme américain, est morte mercredi 2 septembre à son domicile de New York, à l’âge de 92 ans. Sa fondation a annoncé qu’elle s’était éteinte paisiblement, entourée de ses proches. Pendant plus de six décennies, elle a porté les combats pour l’égalité entre les femmes et les hommes, le droit à l’avortement et une meilleure représentation politique des Américaines.

Sa carrière journalistique avait pris un tournant décisif en 1963 lorsqu’elle s’était infiltrée comme serveuse dans un club Playboy afin de révéler les conditions de travail et le sexisme imposés aux employées. En 1969, la couverture d’une réunion publique consacrée à l’avortement avait renforcé son engagement, faisant écho à sa propre IVG clandestine pratiquée à Londres en 1957. Elle avait ensuite progressivement quitté la seule écriture pour devenir une voix publique majeure du mouvement féministe.

Une pionnière du féminisme et de la presse féminine

Dans les années 1970, Gloria Steinem avait participé à la création de « Ms. Magazine », publication devenue emblématique de la deuxième vague féministe, ainsi qu’à celle du National Women’s Political Caucus. Son apparence, sa vie sans enfant et son célibat prolongé avaient régulièrement servi à discréditer ses idées. À 66 ans, elle avait finalement épousé David Bale, père de l’acteur Christian Bale, en expliquant que ce n’était pas elle qui avait changé, mais l’institution du mariage.

Son parcours n’a pas échappé aux controverses, notamment après sa défense de Bill Clinton en 1998 ou ses propos maladroits sur les jeunes électrices de Bernie Sanders en 2016, pour lesquels elle s’était excusée. Elle était néanmoins restée engagée jusqu’à la fin de sa vie, dénonçant encore en 2022 la suppression de la protection fédérale du droit à l’avortement. Avec sa disparition, les États-Unis perdent l’une des journalistes militantes les plus influentes de leur histoire contemporaine.