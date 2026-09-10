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IL A DIT, IL A MENTI – Glucksmann ouvrait Matignon à Ruffin… mais lui ferme aujourd’hui la porte de la primaire

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IL A DIT, IL A MENTI - Glucksmann ouvrait Matignon à Ruffin… mais lui ferme aujourd’hui la porte de la primaire
IL A DIT, IL A MENTI - Glucksmann ouvrait Matignon à Ruffin… mais lui ferme aujourd’hui la porte de la primaire

Alors que le député de la Somme François Ruffin souhaite participer à la primaire organisée par le Parti socialiste, Place publique et la Gauche républicaine et socialiste en vue de 2027, Raphaël Glucksmann lui ferme aujourd’hui la porte. Le candidat de Place publique invoque les règles déjà adoptées par les militants socialistes. Une position pour le moins surprenante lorsqu’on se souvient qu’il présentait encore Ruffin, il y a deux ans, comme l’un des meilleurs représentants des « combats historiques de la gauche » et envisageait même son nom pour Matignon.

IL A DIT…

En janvier 2024, Raphaël Glucksmann ne tarissait pas d’éloges sur François Ruffin. Interrogé sur France Inter, le fondateur de Place publique déclarait à son sujet : « C’est lui qui incarne le mieux les combats historiques de la gauche aujourd’hui. »

Quelques mois plus tard, après la dissolution de l’Assemblée nationale et la constitution du Nouveau Front populaire, Glucksmann allait encore plus loin. Opposé à l’idée de voir Jean-Luc Mélenchon devenir Premier ministre, il expliquait qu’il faudrait choisir une personnalité capable de faire consensus et citait plusieurs noms, parmi lesquels François Ruffin, Boris Vallaud, Valérie Rabault ou encore Laurent Berger. Ruffin apparaissait donc alors suffisamment respectable et rassembleur pour être envisagé à Matignon.

IL A MENTI !

Deux ans plus tard, changement d’ambiance. François Ruffin souhaite désormais participer à la primaire du camp social-démocrate pour la présidentielle de 2027. Olivier Faure se dit favorable à son entrée dans la compétition. Mais Raphaël Glucksmann, lui, refuse.

« Les militants socialistes ont tranché, on ne change pas les règles en cours de jeu », a-t-il répondu ce mardi 8 septembre sur RTL, rejetant l’idée d’élargir la primaire à François Ruffin. Place publique invoque désormais les divergences idéologiques avec l’ancien Insoumis, notamment sur l’économie, le nucléaire ou les questions européennes.

Sur le plan formel, Glucksmann peut évidemment rappeler que les règles de la primaire ont déjà été votées et que Ruffin ne fait pas partie du périmètre retenu. Mais politiquement, le contraste est savoureux : en 2024, Ruffin « incarnait le mieux les combats historiques de la gauche » et pouvait même être présenté comme un Premier ministre de consensus. En 2026, lorsqu’il demande simplement à affronter Glucksmann devant les électeurs de gauche, la porte se referme.

François Ruffin s’en est d’ailleurs amusé sur X : « Hier, il m’ouvrait la porte de Matignon. Aujourd’hui, pour sa primaire, il me dit non. » Et le député de la Somme enfonce désormais le clou en accusant Glucksmann d’avoir « peur des électeurs ».

Le problème n’est donc peut-être pas que François Ruffin ait changé. C’est surtout qu’entre-temps, il est devenu un concurrent.

Quand Ruffin pouvait servir de figure consensuelle pour barrer la route à Mélenchon, Glucksmann lui déroulait le tapis rouge jusqu’à Matignon. Maintenant qu’il pourrait lui disputer directement l’investiture présidentielle, le même tapis est soigneusement roulé.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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