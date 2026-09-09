Présidentielle 2027 : Louis Sarkozy votera Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon

Invité mardi soir sur BFMTV, Louis Sarkozy a indiqué sans ambiguïté qu’il voterait pour Marine Le Pen en cas de second tour face à Jean-Luc Mélenchon. Le conseiller municipal estime même que la candidate du Rassemblement national serait favorite dans cette configuration, tout en mettant en garde contre une sous-estimation du leader de La France insoumise.

Interrogé directement sur son choix dans l’hypothèse d’un duel Mélenchon-Le Pen, Louis Sarkozy a répondu : « Marine Le Pen tout de suite, bien évidemment. Sans aucune hésitation. » Il précise toutefois que cette position ne signifie pas qu’il soutient actuellement la candidate du RN au premier tour.

« Il ne faut surtout pas sous-estimer Mélenchon »

Louis Sarkozy considère que Jean-Luc Mélenchon pourrait se qualifier pour le second tour et qu’il représenterait alors un adversaire redoutable. Il le décrit comme « un homme intelligent, un tribun » disposant d’un parti très structuré, de relais militants nombreux et d’une forte capacité de mobilisation sur les réseaux sociaux.

Selon lui, Jean-Luc Mélenchon pourrait notamment rassembler une grande partie des jeunes, des électeurs des banlieues, l’essentiel de la gauche et même une partie de l’électorat macroniste dans un second tour face à Marine Le Pen. « Il ne faut surtout pas le sous-estimer », a-t-il insisté.

Louis Sarkozy estime néanmoins que Marine Le Pen finirait par l’emporter. « Je pense que Marine Le Pen va gagner l’élection présidentielle », a-t-il affirmé, tout en reconnaissant qu’un duel face à Jean-Luc Mélenchon pourrait être plus serré que ne le suggèrent aujourd’hui certaines projections.