Entrevue Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Louis Sarkozy votera Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon

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Présidentielle 2027 : Louis Sarkozy votera Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon
Présidentielle 2027 : Louis Sarkozy votera Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon

Invité mardi soir sur BFMTV, Louis Sarkozy a indiqué sans ambiguïté qu’il voterait pour Marine Le Pen en cas de second tour face à Jean-Luc Mélenchon. Le conseiller municipal estime même que la candidate du Rassemblement national serait favorite dans cette configuration, tout en mettant en garde contre une sous-estimation du leader de La France insoumise.

Interrogé directement sur son choix dans l’hypothèse d’un duel Mélenchon-Le Pen, Louis Sarkozy a répondu : « Marine Le Pen tout de suite, bien évidemment. Sans aucune hésitation. » Il précise toutefois que cette position ne signifie pas qu’il soutient actuellement la candidate du RN au premier tour.

« Il ne faut surtout pas sous-estimer Mélenchon »

Louis Sarkozy considère que Jean-Luc Mélenchon pourrait se qualifier pour le second tour et qu’il représenterait alors un adversaire redoutable. Il le décrit comme « un homme intelligent, un tribun » disposant d’un parti très structuré, de relais militants nombreux et d’une forte capacité de mobilisation sur les réseaux sociaux.

Selon lui, Jean-Luc Mélenchon pourrait notamment rassembler une grande partie des jeunes, des électeurs des banlieues, l’essentiel de la gauche et même une partie de l’électorat macroniste dans un second tour face à Marine Le Pen. « Il ne faut surtout pas le sous-estimer », a-t-il insisté.

Louis Sarkozy estime néanmoins que Marine Le Pen finirait par l’emporter. « Je pense que Marine Le Pen va gagner l’élection présidentielle », a-t-il affirmé, tout en reconnaissant qu’un duel face à Jean-Luc Mélenchon pourrait être plus serré que ne le suggèrent aujourd’hui certaines projections.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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