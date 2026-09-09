François Ruffin se dit prêt à être « président de la République au SMIC »

François Ruffin affirme vouloir appliquer la même règle salariale en tant que président qu'en tant que député, se définissant comme un « président de la République au SMIC ». Il souligne l'importance de l'exemplarité financière, plaidant pour une réduction des indemnités des élus, en réponse à la situation économique des Français.

Invité ce mercredi matin sur RTL, François Ruffin a de nouveau revendiqué son statut de « député au SMIC » et assuré qu’il appliquerait la même règle s’il était élu à l’Élysée en 2027. « Je suis un député au SMIC et je suis prêt à devenir un président de la République au SMIC », a déclaré le candidat, favorable à une baisse des rémunérations au sommet de l’État.

La formule mérite toutefois une précision : François Ruffin perçoit bien l’indemnité parlementaire normale versée aux députés. Depuis son élection en 2017, il a choisi personnellement de ne conserver pour ses dépenses courantes qu’une somme équivalente au SMIC net et de reverser une partie du reste à des associations, après paiement de ses impôts.

Une pratique revendiquée depuis 2017

François Ruffin a lui-même déjà nuancé l’expression de « député au SMIC ». Il a reconnu toucher l’intégralité de son indemnité avant redistribution et disposer par ailleurs d’une épargne personnelle, ce qui signifie qu’il ne vit pas littéralement avec le seul montant du SMIC.

Sur RTL, le député a néanmoins défendu le principe d’exemplarité financière au sommet de l’État. Il estime que les quelque 17 000 euros évoqués pour la rémunération présidentielle représentent en grande partie « de l’argent de poche », le chef de l’État bénéficiant par ailleurs de nombreux frais pris en charge dans l’exercice de ses fonctions.

François Ruffin soutient donc la réflexion de Sébastien Lecornu sur une diminution des indemnités gouvernementales. « Quand on n’arrête pas de demander aux Français de faire des sacrifices, de se serrer la ceinture, ceux qui nous dirigent devraient être les premiers à montrer cet exemple-là », a-t-il estimé.