POLITIQUE Présidentielle 2027

Rima Hassan : « Une victoire de Mélenchon en 2027 changera tout » dans la relation de la France avec Israël

Par

2 minutes de lecture

Rima Hassan : « Une victoire de Mélenchon en 2027 changera tout » dans la relation de la France avec Israël
Rima Hassan : « Une victoire de Mélenchon en 2027 changera tout » dans la relation de la France avec Israël

Dans une interview accordée à L’Insoumission et tournée lors des universités d’été de La France insoumise, Rima Hassan affirme qu’une accession de Jean-Luc Mélenchon à l’Élysée en 2027 provoquerait une rupture profonde de la politique française à l’égard d’Israël. L’eurodéputée LFI réclame notamment un embargo sur les armes, la fin des coopérations avec Israël et un soutien renforcé au mouvement de boycott BDS.

« Une victoire de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle changera tout, en tout cas sur le positionnement de la France », assure Rima Hassan. L’eurodéputée accuse le gouvernement français de poursuivre les livraisons d’armes à Israël, d’avoir permis à Benyamin Netanyahou de survoler l’espace aérien français et de ne pas agir suffisamment contre ce qu’elle qualifie de « génocide » à Gaza et de « nettoyage ethnique » en Cisjordanie. Elle juge par ailleurs la reconnaissance française de l’État palestinien essentiellement « symbolique ».

Rima Hassan défend une rupture avec la politique actuelle

Selon elle, une présidence Mélenchon devrait conduire la France à défendre « l’isolement d’Israël », notamment à travers « un embargo sur les armes » et « la fin de toute forme de collaboration avec l’État d’Israël ». Rima Hassan appelle également Paris à soutenir davantage les juridictions internationales, citant notamment le mandat d’arrêt délivré par la Cour pénale internationale contre Benyamin Netanyahou.

L’élue insoumise s’en prend également à la politique intérieure française. Elle considère que la « répression » visant, selon elle, certains militants pro-palestiniens est « indissociable de la complicité » qu’elle impute à l’État français. À ses yeux, le maintien des relations et coopérations avec Israël conduirait les autorités à s’en prendre à ceux qui contestent cette politique en France.

Enfin, Rima Hassan apporte un soutien appuyé au mouvement BDS (Boycott, désinvestissement, sanctions), qu’elle présente comme « un outil indispensable ». Elle rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme a protégé l’appel au boycott dans le cadre de la liberté d’expression et appelle à poursuivre la mobilisation citoyenne, les boycotts et les recours juridiques. Une ligne qui donne un aperçu particulièrement net de la rupture diplomatique avec la politique française actuelle que défendrait l’aile pro-palestinienne de LFI en cas de victoire de Jean-Luc Mélenchon en 2027.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une