Rima Hassan : « Une victoire de Mélenchon en 2027 changera tout » dans la relation de la France avec Israël

Rima Hassan, eurodéputée LFI, évoque une profonde transformation de la politique française envers Israël en cas de victoire de Jean-Luc Mélenchon en 2027. Elle préconise un embargo sur les armes, l'arrêt des coopérations avec Israël et un soutien au mouvement BDS, critiquant la complicité du gouvernement français dans la situation en Palestine.

Dans une interview accordée à L’Insoumission et tournée lors des universités d’été de La France insoumise, Rima Hassan affirme qu’une accession de Jean-Luc Mélenchon à l’Élysée en 2027 provoquerait une rupture profonde de la politique française à l’égard d’Israël. L’eurodéputée LFI réclame notamment un embargo sur les armes, la fin des coopérations avec Israël et un soutien renforcé au mouvement de boycott BDS.

« Une victoire de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle changera tout, en tout cas sur le positionnement de la France », assure Rima Hassan. L’eurodéputée accuse le gouvernement français de poursuivre les livraisons d’armes à Israël, d’avoir permis à Benyamin Netanyahou de survoler l’espace aérien français et de ne pas agir suffisamment contre ce qu’elle qualifie de « génocide » à Gaza et de « nettoyage ethnique » en Cisjordanie. Elle juge par ailleurs la reconnaissance française de l’État palestinien essentiellement « symbolique ».

Rima Hassan défend une rupture avec la politique actuelle

Selon elle, une présidence Mélenchon devrait conduire la France à défendre « l’isolement d’Israël », notamment à travers « un embargo sur les armes » et « la fin de toute forme de collaboration avec l’État d’Israël ». Rima Hassan appelle également Paris à soutenir davantage les juridictions internationales, citant notamment le mandat d’arrêt délivré par la Cour pénale internationale contre Benyamin Netanyahou.

L’élue insoumise s’en prend également à la politique intérieure française. Elle considère que la « répression » visant, selon elle, certains militants pro-palestiniens est « indissociable de la complicité » qu’elle impute à l’État français. À ses yeux, le maintien des relations et coopérations avec Israël conduirait les autorités à s’en prendre à ceux qui contestent cette politique en France.

Enfin, Rima Hassan apporte un soutien appuyé au mouvement BDS (Boycott, désinvestissement, sanctions), qu’elle présente comme « un outil indispensable ». Elle rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme a protégé l’appel au boycott dans le cadre de la liberté d’expression et appelle à poursuivre la mobilisation citoyenne, les boycotts et les recours juridiques. Une ligne qui donne un aperçu particulièrement net de la rupture diplomatique avec la politique française actuelle que défendrait l’aile pro-palestinienne de LFI en cas de victoire de Jean-Luc Mélenchon en 2027.