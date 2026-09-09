ÉCONOMIE Entreprises

Fibre Excellence : l’État réquisitionne l’usine de Tarascon face aux risques de pollution

Par

2 minutes de lecture

Fibre Excellence : l’État réquisitionne l’usine de Tarascon face aux risques de pollution
Fibre Excellence : l’État réquisitionne l’usine de Tarascon face aux risques de pollution

L’État a réquisitionné mardi le site de Fibre Excellence à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, afin de garantir la sécurité de cette ancienne usine de pâte à papier placée en liquidation judiciaire. Classée « Seveso seuil bas », l’installation abrite toujours du bois et d’importantes quantités de produits chimiques, notamment du peroxyde d’hydrogène, du propane et du fioul lourd. Les autorités redoutent des incendies ou des rejets susceptibles d’atteindre les personnes et l’environnement.

La préfecture avait demandé au liquidateur judiciaire de remettre immédiatement en fonctionnement le dispositif de lutte contre les incendies ainsi que la station d’épuration, conçue pour recueillir d’éventuels déversements chimiques avant qu’ils n’atteignent le Rhône. Malgré plusieurs mises en demeure et un arrêté préfectoral, les agents de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ont constaté que les mesures exigées n’avaient pas été appliquées. L’État a donc décidé de prendre directement le contrôle des opérations de sécurisation.

Liquidateurs et syndicats s’opposent sur les moyens à engager

Les co-liquidateurs, Alix Brenac et Marc-Antoine Rey, assurent que la mise en sécurité complète du site reste leur priorité. Ils estiment toutefois que les volumes et les caractéristiques des produits stockés ne permettent pas leur traitement par la station d’épuration existante. Selon eux, des filières spécialisées doivent être identifiées pour reprendre, valoriser ou éliminer ces substances. La CGT réclame pour sa part le retour de plusieurs anciens salariés connaissant les installations, jugeant la passation insuffisante et les moyens actuels inadaptés.

L’usine de Tarascon avait été placée en liquidation judiciaire le 29 juillet, après plusieurs mois de difficultés financières. La fermeture a touché environ 270 salariés, dont une quarantaine avaient continué à se relayer jour et nuit pour assurer la surveillance des installations jusqu’à la fin de leur contrat. La réquisition illustre désormais les risques particuliers liés à la fermeture d’un site industriel sensible, où l’arrêt de la production ne fait pas disparaître les obligations de sécurité ni les menaces environnementales.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une