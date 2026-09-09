Google investit 13 milliards d’euros en Finlande pour accélérer dans l’intelligence artificielle

Google annonce un investissement de 13 milliards d’euros en Finlande pour développer des infrastructures numériques, surtout des centres de données pour l'intelligence artificielle. Ce projet, prévu jusqu'en 2028, est censé créer des milliers d'emplois et contribuer significativement au PIB du pays, tout en soutenant des initiatives locales.

Google va engager au moins 13 milliards d’euros au cours des deux prochaines années dans le développement d’infrastructures numériques en Finlande. Présenté par le groupe américain comme son plus important investissement jamais réalisé en Europe, ce programme financera notamment des centres de données capables de faire fonctionner des modèles d’intelligence artificielle.

Les installations seront développées dans les municipalités de Hamina, Kajaani, Muhos et Vaala. Une partie des fonds sera également consacrée à des projets d’énergie propre ainsi qu’à des programmes locaux en faveur de la biodiversité, de l’éducation, de la recherche et de la formation. Le Premier ministre finlandais Petteri Orpo estime que cet investissement stimulera l’innovation et renforcera la place du pays dans l’économie européenne des données.

Plus de 37 000 emplois soutenus pendant les travaux

La construction des nouvelles infrastructures est prévue en 2027 et 2028. Selon les estimations de Google, les investissements pourraient apporter 3,6 milliards d’euros supplémentaires par an au produit intérieur brut finlandais et soutenir plus de 37 000 emplois, dont environ 16 000 dans le secteur du bâtiment. Une fois les centres opérationnels, près de 7 000 emplois directs et indirects pourraient être maintenus chaque année.

La Finlande bénéficie d’une électricité relativement abordable et d’un climat froid permettant de réduire les besoins de refroidissement des serveurs. Google y est déjà implanté depuis le rachat, en 2009, d’une ancienne usine de papier transformée en centre de données à Hamina. Pour Helsinki, confronté à un niveau de chômage particulièrement élevé, l’expansion rapide des centres de données représente désormais un axe essentiel de sa stratégie industrielle et numérique.