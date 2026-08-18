OpenAI loue pour vingt ans le futur plus grand centre de données IA au monde

OpenAI signe un bail de vingt ans pour le plus grand centre de données IA au monde, situé en Ohio. Financé par Nvidia jusqu'à 105 milliards de dollars, le site sera alimenté par une centrale à gaz, soulevant des préoccupations environnementales. Ce projet met en lumière l'urgence d'infrastructures massives pour soutenir le développement des technologies d'intelligence artificielle.

OpenAI vient d’annoncer la location pour vingt ans du futur plus grand centre de données d’intelligence artificielle jamais conçu. Le site sera implanté dans l’Ohio, en partie sur l’emplacement d’une ancienne usine d’enrichissement d’uranium datant de la Guerre froide. Nvidia s’est engagé à garantir le financement du projet jusqu’à 105 milliards de dollars, un montant sans précédent dans le secteur. L’infrastructure doit héberger plus d’un million et demi de puces Nvidia d’ici 2032.

Une consommation électrique colossale

Le centre fournira une puissance de calcul de 8 gigawatts. Sa consommation électrique totale équivaudra à celle de sept millions de foyers américains. Cette énergie sera couverte essentiellement par une nouvelle centrale à gaz, une solution qui soulève des questions sur l’empreinte carbone d’une telle installation. Le choix de l’Ohio s’explique par la disponibilité de terrains industriels et les capacités électriques de l’État.

Ce projet marque une étape majeure dans la course aux infrastructures d’intelligence artificielle. Les investissements massifs révèlent les besoins croissants en puissance de calcul pour développer les modèles de langage et autres technologies d’IA. La garantie financière de Nvidia témoigne de l’importance stratégique du partenariat entre les deux entreprises américaines.