Urgo dépasse le milliard d’euros de chiffre d’affaires et prépare l’arrivée de Guirec Le Lous à sa présidence

Urgo atteint un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros en 2026, soutenu par une forte croissance internationale, notamment aux États-Unis. Guirec Le Lous prend la présidence dans un cadre de rotation familiale, tout en prévoyant 150 millions d'euros d'investissements additionnels en France pour soutenir l'innovation et la production locale.

Urgo change d’échelle. Le groupe familial français spécialisé dans les dispositifs médicaux et les produits de santé franchit en 2026 le cap symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires, contre environ 150 millions d’euros il y a vingt-cinq ans. Resté détenu à 100 % par la famille Le Lous, le groupe emploie aujourd’hui près de 4 000 salariés dans une vingtaine de pays et revendique une présence dans plus de 60 marchés.

Une veritable croissance qui repose largement sur l’international, qui représente désormais environ 60 % de l’activité du groupe. Les États-Unis occupent une place croissante dans cette stratégie, avec un développement rapide des activités médicales et une ambition clairement affichée d’en faire, à terme, le premier marché d’Urgo devant la France. Cette dynamique internationale s’accompagne d’un maintien fort de la production dans l’Hexagone, où environ 80 % des produits du groupe sont encore fabriqués.

Guirec Le Lous prend la suite dans une gouvernance familiale atypique

Le franchissement du milliard d’euros coïncide avec une nouvelle étape dans la gouvernance. Guirec Le Lous doit prendre la présidence du groupe dans le cadre du système de rotation mis en place en 2019 entre les trois frères Briac, Tristan et Guirec Le Lous. Chacun exerce la présidence pendant trois ans, tout en conservant ses responsabilités opérationnelles au sein du groupe. Guirec Le Lous dirigeait jusqu’ici Urgo Medical et a notamment accompagné son développement international.

Cette organisation familiale vise à préserver une stratégie de long terme, avec un accent mis sur l’innovation, la croissance externe et l’expansion mondiale. Le groupe revendique notamment des ambitions dans la cicatrisation, la compression médicale, la santé grand public et les technologies liées aux maladies chroniques.

150 millions d’euros d’investissements supplémentaires en France

Urgo ne compte pas pour autant réduire ses investissements français. Le groupe a annoncé un plan de 150 millions d’euros pour 2026 et 2027 destiné à la recherche, à l’innovation et à ses outils industriels. Cette enveloppe vient compléter plusieurs programmes déjà engagés, notamment la création d’une nouvelle usine dans la Loire dédiée à la compression médicale.

La stratégie illustre le positionnement revendiqué par Urgo : croître à l’international tout en maintenant une base industrielle importante en France. Après avoir triplé son chiffre d’affaires en une dizaine d’années, le groupe veut désormais consolider son changement de dimension, avec les États-Unis comme principal relais de croissance et une nouvelle génération familiale aux commandes.