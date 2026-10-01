Miss Universe: la vice-présidente du Sénat de Puerto Rico soupçonne-t-elle un trou de plus d'un million de dollars ?

Marissa « Marissita » Jiménez Santoni exige les comptes : factures floues, comptes bancaires à identifier et près de 2 millions de dollars de divergences dans les fonds publics versés au concours.

Le dossier financier de Miss Universe 2026 à Puerto Rico continue de se compliquer. Après avoir examiné les documents transmis par la Compagnie de tourisme de Puerto Rico, la commission du Tourisme, des Ressources naturelles et environnementales du Sénat estime que les éléments fournis ne permettent toujours pas de retracer précisément l’utilisation de l’ensemble des fonds publics versés pour accueillir le concours.

La vice-présidente du Sénat, Marissa « Marissita » Jiménez Santoni, pointe notamment plusieurs factures de 50 000 et 75 000 dollars dont l’objet se limite, selon elle, à la mention d’une avance pour l’événement Miss Universe. L’administration touristique dispose désormais de 10 jours ouvrables supplémentaires pour fournir les informations réclamées.

Pour rappel, 8,7 millions de dollars d’argent public ont été engagés autour de Miss Universe 2026, dont plusieurs millions ont déjà été décaissés.

Des factures de 50 000 et 75 000 dollars jugées insuffisamment détaillées

Marissa Jiménez Santoni explique avoir identifié cinq ou six factures comportant des descriptions extrêmement succinctes. « Chaque facture que nous utilisons doit être très spécifique. Il y a des factures qui disent simplement : “avance pour l’événement Miss Universe”. J’ai cinq ou six factures qui disent essentiellement cela. Nous parlons de 75 000 dollars, 50 000 dollars. À quoi cet argent va-t-il servir ? Cela doit être détaillé », a-t-elle déclaré. Le problème est donc de déterminer précisément ce que les sommes facturées ont financé.

Les vérifications du Sénat portent également sur les comptes bancaires ayant effectivement reçu les fonds. La commission réclame pour chaque transaction l’établissement financier destinataire, le bénéficiaire, les quatre derniers chiffres du compte, la date, le montant et l’objet du paiement. Les élus demandent en particulier des justificatifs concernant des transferts effectués vers des comptes se terminant par 6997 et 7262.

Près de 2 millions de dollars concernés par des écarts

Les investigations prennent une dimension supplémentaire avec les écarts constatés entre les montants décaissés, les factures disponibles et les informations concernant les comptes bancaires destinataires. Selon des informations publiées à Porto Rico, ces différences pourraient concerner près de 2 millions de dollars.

Le 28 septembre, Marissa Jiménez Santoni avait déjà annoncé que la commission avait constaté des « divergences significatives » dans les documents transmis. Ronald Day, directeur exécutif de Miss Universe, a contesté l’existence d’irrégularités financières et expliqué que certaines différences pouvaient provenir de factures restant à fournir ou de paiements qui n’avaient pas encore été traités.

Ces vérifications prolongent les interrogations apparues autour des millions versés pour l’organisation du concours. Un million de dollars supplémentaire avait notamment été transféré à Miss Universe, alors que Nawat Itsaragrisil contestait le contrôle du compte bancaire utilisé pour recevoir ces fonds.

Le Sénat veut savoir sur quels comptes l’argent a été versé

Marissa Jiménez Santoni insiste également sur l’identité juridique du bénéficiaire des versements. Selon elle, les contrats examinés ont été signés avec JKN Universe LLC, alors que d’autres sociétés apparaissent dans les documents financiers.

« C’est celle qui a signé, c’est celle qui apparaît dans le contrat. Cependant, d’autres sociétés supplémentaires sont apparues. Apparemment, Miss Universe possède des filiales, mais celle qui a signé est celle-ci », explique la sénatrice.

La commission réclame donc les documents permettant d’établir que les comptes ayant reçu l’argent public appartiennent bien à JKN Universe LLC ou à une entité contractuellement autorisée à percevoir les versements. Cette question rejoint directement les précédentes révélations sur les comptes utilisés pour recevoir l’argent de Porto Rico.

Marissa Jiménez : « Où sont allés les fonds publics ? »

La sénatrice ne reprend pas à son compte les accusations formulées par Nawat Itsaragrisil sur une éventuelle utilisation irrégulière de l’argent. Elle demande que les documents permettent de les confirmer ou de les écarter.

« J’espère que c’est faux et que tout se passera bien. Nous voulons que le concours ait toujours lieu le 24 novembre, que tout se déroule normalement et que l’objectif de la présence de Miss Universe à Porto Rico soit d’obtenir les retombées attendues », affirme-t-elle.

Mais elle résume également le problème auquel le Sénat cherche désormais à répondre : « La question ici est de savoir où sont allés les fonds publics du gouvernement de Porto Rico, puisque les rapports montrent des incohérences concernant les résolutions des entreprises, les factures et l’endroit où l’argent a été déposé. »

L’ombre de Raúl Rocha sur les mouvements d’argent

Ces nouvelles demandes du Sénat prennent une dimension particulière au regard des précédentes interrogations concernant Raúl Rocha Cantú, copropriétaire de Miss Universe. Les documents bancaires rendus publics par Nawat Itsaragrisil avaient fait apparaître plus de 3,27 millions de dollars de mouvements sortants après deux versements de Porto Rico de 1 et 2 millions de dollars. Parmi ces opérations figuraient notamment un transfert de 300 000 dollars mentionnant Raúl Rocha comme bénéficiaire, ainsi qu’une opération de 295 236,07 dollars portant également son nom et accompagnée d’une référence à un paiement hypothécaire. Ces éléments avaient conduit Nawat à accuser Raúl Rocha d’avoir utilisé une partie de l’argent lié à Miss Universe à son profit, accusation qui reste à établir.

La question des comptes bancaires est précisément l’un des points que le Sénat cherche désormais à éclaircir. La commission a officiellement constaté que les factures transmises ne correspondent pas aux 5 millions de dollars décaissés et qu’il manque toujours des informations sur les comptes ayant reçu les fonds publics.

La Compagnie de tourisme de Puerto Rico soutient de son côté que les comptes utilisés auprès de City National Bank et Bank of America sont bien au nom de JKN Universe LLC. Willianette Robles Cancel avait également expliqué qu’une résolution de la société, signée à l’époque par Raúl Rocha Cantú et Anne Jakrajutatip, permettait à chacun des deux dirigeants d’effectuer des mouvements bancaires.

Le Sénat cherche donc désormais à documenter les factures, les comptes destinataires et l’utilisation effective des sommes.

La Compagnie de tourisme promet de remettre les documents manquants sous 10 jours

Willianette Robles Cancel, directrice exécutive de la Compagnie de tourisme de Puerto Rico, a confirmé avoir reçu cette nouvelle demande du Sénat. Elle assure que son administration va rassembler les éléments manquants.

« Nous avons reçu la nouvelle demande d’informations transmise par le Sénat de Porto Rico et, comme nous l’avons fait avec la demande précédente, nous y répondrons avec diligence, responsabilité, transparence et une totale volonté de coopérer », a-t-elle déclaré.

Elle ajoute : « Avec la même rigueur, nous traiterons cette nouvelle demande, en rassemblant les informations pertinentes afin de respecter le délai fixé de 10 jours. »

Le 23 septembre, la CTPR avait annoncé avoir remis au Sénat les documents réclamés lors d’une première demande. La commission considère désormais que cette documentation est incomplète.

Miss Universe 2026 reste programmé le 24 novembre à Puerto Rico

À ce stade, le concours reste prévu à Puerto Rico le 24 novembre 2026. Ronald Day assure que l’événement doit se tenir comme prévu.

Le Sénat poursuit néanmoins ses vérifications sur les 8,7 millions de dollars engagés par Puerto Rico. Après les interrogations sur les premiers millions décaissés, les alertes concernant certains versements à Miss Universe et les questions concernant les comptes bancaires destinataires, les parlementaires veulent désormais disposer d’une correspondance précise entre chaque facture, chaque transfert et son bénéficiaire.

La CTPR a 10 jours ouvrables pour compléter le dossier. Le Sénat pourra ensuite confronter les sommes effectivement décaissées aux factures, aux contrats et aux comptes bancaires qui ont reçu l’argent.