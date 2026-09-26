«Miss Universe appartient au passé, il n’y a plus rien à sauver»: Nawat claque la porte et ne veut plus travailler avec les fugitifs Raúl Rocha et Anne Jakrajutatip

Nawat Itsaragrisil annonce son retrait définitif de Miss Universe, mettant en cause Raúl Rocha Cantú et Anne Jakrajutatip à cause de leurs problèmes judiciaires. Il dénonce une gouvernance en déliquescence et l'utilisation douteuse des fonds de Puerto Rico. Désormais, Nawat se concentre sur ses propres marques et met un terme à toute implication dans le concours.

Nawat Itsaragrisil annonce qu’il se retire désormais totalement des affaires de Miss Universe. Le dirigeant thaïlandais affirme ne plus vouloir consacrer de temps, d’énergie ou d’argent à l’organisation et met directement en cause Raúl Rocha Cantú et Anne Jakrajutatip, dont les problèmes judiciaires empoisonnent depuis des mois la gouvernance du concours.

Cette rupture arrive après plusieurs semaines d’affrontements autour de Miss Universe, des franchises asiatiques et de l’utilisation de l’argent versé par Puerto Rico. Nawat avait notamment rendu publics plusieurs mouvements bancaires qu’il attribue à Raúl Rocha Cantú⁠, avant que les millions de dollars engagés par Puerto Rico ne déclenchent une offensive politique et parlementaire⁠.

Nawat estime qu’il n’y a « plus rien à sauver »

Nawat explique avoir tenté de protéger l’image et les standards de Miss Universe avant de décider qu’il ne souhaite plus poursuivre cette bataille. Il vise directement la gouvernance actuelle de l’organisation et les affaires judiciaires auxquelles sont confrontées les figures qui la contrôlent.

Le dirigeant thaïlandais déclare : « J’ai fait de mon mieux pour protéger le prestige et les standards de la marque Universe, mais il n’y a plus rien à sauver. La plateforme n’a plus l’héritage qu’elle avait autrefois sous des propriétaires comme Donald Trump. Travailler avec des gens qui refusent de respecter la loi est impossible. »

Son message marque un changement radical par rapport aux dernières semaines. Nawat multipliait jusqu’ici les déclarations, les documents et les démarches pour défendre les franchises asiatiques et contester les décisions prises par l’autre camp. Il affirme désormais qu’il ne se battra plus pour Miss Universe et laissera les propriétaires régler leurs batailles judiciaires eux-mêmes.

Raúl Rocha et Anne Jakrajutatip directement visés

Nawat cite nommément Anne Jakrajutatip et Raúl Rocha Cantú. La femme d’affaires thaïlandaise est elle-même confrontée à une procédure judiciaire en Thaïlande après son absence à une audience dans une affaire de fraude présumée concernant la vente d’obligations.

Raúl Rocha Cantú est de son côté visé par plusieurs procédures au Mexique. Un nouveau mandat d’arrêt contre le copropriétaire de Miss Universe avait notamment été révélé cet été⁠, dans un dossier concernant notamment des soupçons de blanchiment d’argent.

La charge de Nawat prend une dimension supplémentaire alors que Raúl Rocha a lui-même récemment qualifié Anne Jakrajutatip de « fugitive », malgré les problèmes judiciaires auxquels il est confronté au Mexique. Les deux anciens partenaires se retrouvent désormais publiquement accusés l’un par l’autre tandis que l’organisation traverse une crise profonde.

Le dossier Puerto Rico a accéléré la rupture

La confrontation s’est aggravée avec les fonds publics engagés pour l’organisation de Miss Universe 2026 à Puerto Rico. Nawat a publié plusieurs documents bancaires et accusé Raúl Rocha d’avoir bénéficié personnellement de transferts réalisés après des versements liés au concours.

Il avait notamment affirmé qu’une partie des fonds versés par Puerto Rico avait ensuite été transférée vers des comptes associés au copropriétaire de Miss Universe. Nawat avait publié des relevés bancaires pour étayer ses accusations contre Raúl Rocha⁠.

Le dirigeant thaïlandais avait également confirmé le versement d’un million de dollars supplémentaire malgré trois alertes concernant le compte bancaire utilisé⁠. À Puerto Rico, des élus ont depuis demandé des explications sur les contrats conclus, les sommes déjà débloquées et l’utilisation de l’argent public destiné à Miss Universe.

« Miss Universe appartient désormais au passé »

Nawat annonce maintenant vouloir concentrer toute son activité sur ses propres marques, notamment Miss Grand International et All Star. Il assure qu’il ne consacrera plus d’efforts à Miss Universe et qu’il ne souhaite plus prendre part aux affrontements entourant son contrôle et sa gouvernance.

Il conclut : « À partir de maintenant, je me retire complètement. Mon seul objectif est de faire progresser All Star et MGI vers de nouveaux sommets. Miss Universe appartient désormais strictement au passé et je ne m’en mêlerai plus jamais. »

Le message est sans équivoque : après plusieurs mois de confrontation avec Raúl Rocha et la direction de Miss Universe, Nawat annonce qu’il coupe les ponts. Le dirigeant thaïlandais refuse désormais de consacrer son énergie à une organisation dont les propriétaires sont eux-mêmes confrontés à des dossiers judiciaires et affirme vouloir concentrer tous ses moyens sur Miss Grand International et ses autres activités.