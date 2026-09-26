Automne : quels sont les fruits et légumes de saison à privilégier ?

L'automne apporte une riche variété de légumes et de fruits, notamment les courges, poireaux, pommes et châtaignes, idéaux pour les plats réconfortants. Favoriser ces produits de saison permet d'améliorer le goût et de bénéficier de prix avantageux, tout en diversifiant les préparations culinaires tout au long de cette période.

L’automne marque le retour d’une grande variété de produits particulièrement adaptés aux plats plus chauds et aux journées plus fraîches. Côté légumes, les courges occupent une place centrale, avec le potimarron, la courge butternut, le potiron ou encore la courge spaghetti. On retrouve aussi les poireaux, carottes, navets, panais, betteraves, choux, brocolis, épinards, céleris et champignons. Ces produits se prêtent facilement aux soupes, gratins, purées, poêlées ou plats mijotés, tout en permettant de diversifier les repas au fil de la saison.

Les fruits évoluent eux aussi avec la baisse des températures. Les pommes et les poires deviennent incontournables, tout comme le raisin, les figues de fin de saison, les prunes selon les régions et les premières clémentines à mesure que l’automne avance. Les coings, souvent moins consommés, sont également typiques de cette période et peuvent être cuisinés en compote, en gelée ou avec des plats salés. Les châtaignes et les noix complètent cette offre automnale et apportent une dimension plus rustique aux desserts, salades ou accompagnements.

Manger de saison, un choix souvent plus simple et plus économique

Privilégier les produits de saison présente plusieurs avantages. Ils sont généralement récoltés à maturité, ce qui peut améliorer leur goût, et leur disponibilité plus importante peut aussi permettre des prix plus intéressants. Acheter des fruits et légumes au moment où ils sont naturellement produits réduit également le besoin de recourir à des cultures sous serre chauffée ou à des importations sur de longues distances. Cela ne signifie pas que tous les produits de saison sont forcément locaux, mais vérifier l’origine permet de mieux concilier saisonnalité et proximité.

L’automne est aussi une période idéale pour varier les préparations sans compliquer les menus. Une même courge peut être utilisée en soupe, rôtie au four ou incorporée à un risotto, tandis que pommes et poires peuvent aussi bien être consommées crues que cuites. Miser sur ces produits permet donc de renouveler facilement son alimentation tout en suivant le rythme des récoltes. Entre légumes racines, courges, champignons, pommes, poires, raisins, noix et châtaignes, la saison offre suffisamment de diversité pour composer des repas simples, économiques et adaptés aux premiers froids.