Aphtes : pourquoi les tomates peuvent parfois accentuer la douleur

Les tomates, en raison de leur acidité, peuvent provoquer ou aggraver les aphtes chez certaines personnes, en irritant la muqueuse buccale. Leur consommation peut être maintenue si aucune gêne n'est ressentie, mais il est conseillé de les éviter temporairement en cas de douleur. D'autres aliments acides ou épicés peuvent également exacerber l'inflammation.

Chez certaines personnes, les tomates peuvent favoriser l’apparition d’aphtes en raison de leur acidité. Elles peuvent également provoquer une irritation lorsque la lésion est déjà présente. Il n’est toutefois pas nécessaire de supprimer systématiquement cet aliment de son alimentation si aucune gêne particulière n’est constatée.

Lorsqu’un aphte apparaît régulièrement après la consommation de tomates, une éviction temporaire peut permettre de vérifier si les poussées deviennent moins fréquentes. Selon la diététicienne-nutritionniste Nathalie Somville, l’acidité des tomates peut irriter la muqueuse buccale et provoquer une inflammation locale chez les personnes sensibles.

Quels aliments éviter en cas d’aphte ?

Les tomates restent consommables en présence d’un aphte, mais leur acidité peut accentuer les brûlures et les douleurs, notamment lorsqu’elles sont crues, en jus ou en sauce. Si elles provoquent une gêne, il est préférable de les éviter jusqu’à la cicatrisation, avant de les réintroduire progressivement.

D’autres aliments peuvent également accentuer l’irritation, notamment le citron et les autres agrumes, les jus de fruits acides ou encore les plats très épicés. Un aphte guérit généralement spontanément en quelques jours, mais un avis médical ou dentaire est recommandé s’il persiste plus de deux semaines, revient fréquemment ou devient particulièrement volumineux ou douloureux.