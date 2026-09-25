Mbappé buteur puis blessé: la France bat la Turquie dans la douleur pour la première de Zidane

Zinédine Zidane débute son mandat de sélectionneur de l’équipe de France par une victoire 1-0 contre la Turquie. Kylian Mbappé inscrit le but décisif avant de se blesser au genou et doit quitter le match. La France entame ainsi sa campagne de Ligue des nations sur une note positive, mais reste préoccupée par l'état de santé de son capitaine.

Zinédine Zidane commence son mandat par une victoire. Pour son premier match à la tête de l’équipe de France, les Bleus se sont imposés 1-0 en Turquie, vendredi soir, lors de la première journée de la Ligue des nations. Kylian Mbappé a inscrit l’unique but de la rencontre à la 54e minute, mais le capitaine français s’est blessé au genou gauche sur l’action et a quitté ses partenaires quelques minutes plus tard.

À la veille de cette première très attendue, Zinédine Zidane avait confié son émotion avant de diriger les Bleus⁠. « Je ressens une immense émotion de pouvoir être là, à la tête de la sélection », expliquait le champion du monde 1998 avant de s’installer pour la première fois sur le banc français.

Les Bleus peinent à entrer dans leur match

Pour ses débuts, Zidane organise son équipe en 4-3-3. Kylian Mbappé part du côté gauche, Ousmane Dembélé occupe l’axe de l’attaque et Michael Olise évolue à droite. Rayan Cherki est positionné plus bas au milieu de terrain.

Les Français prennent le ballon mais peinent longtemps à accélérer. La circulation manque de rythme et les Bleus trouvent difficilement des espaces face au bloc turc. Mbappé tente sa chance sans parvenir à trouver l’ouverture.

À l’approche de la pause, la France devient plus dangereuse. Michael Olise enroule une frappe et oblige le gardien turc à intervenir. Adrien Rabiot obtient également une situation intéressante mais ne trouve pas le cadre. Les deux équipes regagnent finalement les vestiaires sur le score de 0-0.

Maignan sauve les Bleus au retour des vestiaires

La Turquie revient avec davantage d’intensité et se procure rapidement une grosse occasion. À la 50e minute, Ismail Yüksek place une tête plongeante qui prend la direction du but français.

Mike Maignan réagit et repousse le ballon. Le gardien des Bleus empêche la Turquie d’ouvrir le score alors que la France traverse son passage le plus délicat de la rencontre. Quatre minutes plus tard, les Français frappent.

Mbappé ouvre le score à la 54e minute

À la 54e minute, la Turquie perd le ballon dans son propre camp. La France exploite immédiatement l’espace. Michael Olise récupère dans l’axe et décale Kylian Mbappé sur la gauche de la surface.

Le capitaine français contrôle puis frappe du pied droit au premier poteau. Le ballon termine au fond des filets et la France prend l’avantage : 1-0.

Mbappé inscrit son 67e but sous le maillot de l’équipe de France et devient le premier buteur de l’ère Zidane. Mais la célébration tourne immédiatement court.

Mbappé se blesse sur l’action de son but

Au moment même où ses partenaires viennent le féliciter, Kylian Mbappé grimace et montre son genou gauche. Le capitaine se baisse, pose les mains sur ses jambes et apparaît très gêné.

Mbappé tente néanmoins de continuer. Il reprend sa place pendant quelques minutes mais la douleur persiste. À la 59e minute, Zidane décide finalement de le remplacer. Désiré Doué entre en jeu.

La soirée bascule alors pour le capitaine français : il offre l’avantage aux Bleus mais quitte le terrain cinq minutes seulement après son but.

L’état de son genou devient immédiatement la principale inquiétude avant les prochains rendez-vous de l’équipe de France.

La France pousse pour inscrire le deuxième but

Sans Mbappé, les Bleus cherchent à profiter des espaces laissés par une équipe turque obligée de se découvrir. La France se procure plusieurs possibilités sans réussir à tuer le match.

Jules Koundé trouve notamment le poteau et passe tout près du 2-0. Les Français restent donc sous la menace d’une égalisation jusqu’aux dernières minutes. La défense tricolore tient néanmoins bon et Maignan conserve son but inviolé.

Le gardien turc expulsé à la 87e minute

À trois minutes de la fin du temps réglementaire, Bradley Barcola part vers le but turc. Ugurcan Cakir sort de sa surface pour stopper l’attaquant français et touche le ballon avec le bras.

Après vérification de la situation, le gardien turc reçoit un carton rouge à la 87e minute. La Turquie termine la rencontre à dix.

Malgré huit minutes de temps additionnel, le score ne bouge plus. La France conserve son avantage et s’impose 1-0.

Zidane gagne pour sa première avec les Bleus

Très attendu depuis sa prise de fonctions, Zinédine Zidane débute donc son aventure de sélectionneur par une victoire à l’extérieur.

Sa première liste avait déjà marqué le début d’une nouvelle période chez les Bleus⁠, avec plusieurs nouveaux joueurs et des choix tactiques rapidement affirmés.

Le nouveau sélectionneur avait officiellement pris les commandes après la fin du mandat de Didier Deschamps⁠. Pour sa première, il repart de Turquie avec trois points et un succès 1-0.

Trois points, mais une grosse inquiétude autour de Mbappé

La France lance ainsi parfaitement sa campagne de Ligue des nations sur le plan comptable. Les Bleus s’imposent à l’extérieur et Zidane gagne dès sa première rencontre comme sélectionneur.

Mais l’image de la soirée reste celle de Kylian Mbappé qui grimace quelques secondes après avoir marqué. Le capitaine offre la victoire à la France avant de quitter le terrain, touché au genou gauche.

Les Bleus doivent désormais rapidement se tourner vers leur prochain déplacement en Belgique. Avant cette deuxième rencontre de l’ère Zidane, une question domine : Kylian Mbappé pourra-t-il tenir sa place ?