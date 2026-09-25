«Pigasse est un petit mec de cabinet qui veut devenir ministre de Mélenchon», Françoise Degois démonte l’homme d’affaires sur Sud Radio

Françoise Degois critique Matthieu Pigasse, le qualifiant de "petit mec de cabinet" avec des ambitions politiques vers Jean-Luc Mélenchon. Malgré son passé dans l'appareil d'État, Pigasse semble vouloir jouer un rôle plus actif à gauche, évoquant même une candidature présidentielle en 2027, une position en tension avec ses déclarations antérieures.

Françoise Degois, éditorialiste à Sud Radio, s’en est pris à Matthieu Pigasse et à l’image d’un homme issu de la « société civile » qui découvrirait aujourd’hui la politique. Pour elle, le parcours du banquier d’affaires raconte exactement l’inverse : Pigasse a commencé sa carrière au cœur de l’appareil d’État et des cabinets ministériels avant de rejoindre la finance. Elle l’accuse désormais d’avancer politiquement en direction de Jean-Luc Mélenchon avec, selon elle, une ambition personnelle bien précise.

Quelques jours plus tôt, Matthieu Pigasse avait de nouveau laissé ouverte l’hypothèse d’une candidature à la présidentielle de 2027, alors qu’il avait assuré en juillet qu’il ne se présenterait pas. Ce changement de position intervient après plusieurs mois d’implication croissante dans les débats internes de la gauche.

« Pigasse est un petit mec de cabinet »

Françoise Degois ne concentre pas ses critiques sur la fortune de Matthieu Pigasse ni sur son train de vie. Elle vise avant tout son parcours et ce qu’elle considère comme une succession de repositionnements politiques.

Elle résume son jugement dans une formule particulièrement dure : « Pigasse est un petit mec de cabinet qui veut devenir ministre de Mélenchon ! » L’affirmation concernant un éventuel poste ministériel relève toutefois de son appréciation personnelle : aucun accord public entre Matthieu Pigasse et Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet n’est établi.

Du Trésor aux cabinets de Strauss-Kahn et Fabius

Le parcours professionnel de Matthieu Pigasse confirme en revanche son implantation ancienne dans les milieux politiques et administratifs. Diplômé de Sciences Po et de l’ENA, il débute dans la fonction publique, à la direction du Trésor, où il travaille notamment sur la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État.

Il rejoint ensuite le cabinet de Dominique Strauss-Kahn au ministère de l’Économie et des Finances, puis travaille auprès de Laurent Fabius à Bercy. Il quitte finalement le secteur public en 2002 pour rejoindre Lazard, où il effectuera l’essentiel de sa carrière dans la banque d’affaires avant de rejoindre Centerview Partners en 2020.

C’est précisément ce passé que Françoise Degois met en avant pour contester la présentation de Matthieu Pigasse comme un nouveau venu en politique. À ses yeux, son engagement actuel constitue plutôt le prolongement d’un parcours commencé depuis près de trente ans au contact direct du pouvoir.

Une présence de plus en plus visible à gauche

Ces derniers mois, Matthieu Pigasse a multiplié les prises de position et les apparitions politiques. En août, il a participé aux universités d’été de La France insoumise aux côtés de Manuel Bompard. (Entrevue) Cette participation a renforcé les interrogations sur sa stratégie pour l’élection présidentielle de 2027.

Françoise Degois estime que ce rapprochement avec LFI est révélateur de ses ambitions. Elle lui reproche également d’avoir cherché ces derniers mois à se rapprocher de plusieurs figures de la gauche, notamment François Hollande, Raphaël Glucksmann et Olivier Faure.

L’épisode de la primaire et le bras de fer avec Olivier Faure

La question de la primaire organisée à gauche a encore renforcé l’exposition politique de Matthieu Pigasse. À la Fête de l’Humanité, le banquier d’affaires avait expliqué avoir manifesté son intérêt pour participer à la compétition avant de se retrouver finalement écarté.

Matthieu Pigasse a ensuite directement mis en cause Olivier Faure, affirmant que le premier secrétaire du Parti socialiste l’avait initialement encouragé à envisager une participation avant de ne plus donner suite à leurs échanges. Olivier Faure a contesté lui avoir promis les soutiens nécessaires à une candidature.

Pigasse s’est finalement retrouvé hors de la primaire. Il a toutefois refusé, le 22 septembre, d’exclure une candidature directe à l’Élysée en dehors de ce scrutin, rompant avec sa déclaration du mois de juillet dans laquelle il annonçait ne pas vouloir se présenter.

Françoise Degois attaque le « storytelling » autour de Pigasse

Pour Françoise Degois, il existe donc un décalage entre l’image d’un financier qui entrerait soudainement dans l’arène politique et la réalité de sa carrière. Son argument central repose sur une chronologie simple : Trésor, cabinets ministériels socialistes, banque d’affaires, investissements dans les médias puis implication croissante dans la recomposition de la gauche.

L’éditorialiste va toutefois plus loin lorsqu’elle affirme que Matthieu Pigasse souhaiterait une victoire de Jean-Luc Mélenchon pour intégrer ensuite son gouvernement. Cette affirmation demeure la sienne et n’est pas confirmée publiquement par les deux intéressés. Ce qui est établi, en revanche, c’est que l’homme d’affaires assume désormais une présence politique beaucoup plus visible et qu’après avoir exclu une candidature présidentielle cet été, il refuse aujourd’hui de fermer cette porte.