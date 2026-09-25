— Équipe de France: Zidane bouleverse déjà les Bleus, «la rupture est presque totale» avec la méthode Deschamps

Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l’équipe de France, impose rapidement sa méthode, marquée par une rupture avec l’ère Deschamps. Les entraînements évoluent en horaires, exercices et organisation, avec un accent mis sur la technique et une approche en 4-3-3. Ce rassemblement souligne une volonté de resserrer le groupe autour d’un cadre nouveau.

Quelques jours seulement après le début de son premier rassemblement à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane a déjà profondément modifié les habitudes des Bleus. Horaires, échauffement, exercices de pré-activation, organisation des entraînements : le fonctionnement installé par le nouveau sélectionneur diffère largement de celui de Didier Deschamps, comme le rapporte L’Équipe. Au sein du groupe, le constat est sans appel : « la rupture est presque totale » entre les deux méthodes.

Zidane avait commencé à afficher sa volonté de changement avant même son premier entraînement. Le nouveau sélectionneur avait notamment décidé de mettre fin au traditionnel « défilé » des joueurs devant les médias lors de leur arrivée à Clairefontaine, une première modification très visible du fonctionnement des Bleus. Zidane avait déjà supprimé le traditionnel « défilé » des Bleus à Clairefontaine.

Des horaires aux échauffements, Zidane change les habitudes

La différence avec l’ère Deschamps ne concerne donc pas uniquement les choix de joueurs ou le système tactique. Elle se retrouve désormais dans le quotidien des internationaux. Les horaires de travail ont évolué, tout comme la façon de préparer les joueurs avant les séances, les échauffements et les exercices de pré-activation.

La construction même des entraînements est différente. Zidane et son staff, avec notamment David Bettoni, ont installé leur propre méthode dès les premiers jours. Lors de sa première véritable séance collective, le nouveau sélectionneur a notamment multiplié les oppositions et le travail avec ballon, tout en commençant à installer un 4-3-3.

Cette rupture avait déjà été perceptible au moment de la première liste dévoilée par Zinédine Zidane. Plusieurs nouveaux joueurs avaient été convoqués tandis que certains cadres de l’ère Deschamps n’avaient pas été retenus.

Une consigne claire : les Bleus doivent vivre davantage « en vase clos »

Zinédine Zidane a également posé une règle concernant la vie du groupe. Lors d’une réunion avec les joueurs, le sélectionneur a affiché sa volonté de voir les Bleus vivre davantage « en vase clos » pendant les rassemblements.

Cette volonté correspond aux premiers changements apportés autour de Clairefontaine. L’accès aux joueurs est davantage contrôlé et le château doit redevenir avant tout un lieu réservé au groupe et au travail. Lors de l’arrivée des internationaux, les journalistes et photographes n’ont ainsi plus accès au traditionnel passage des joueurs devant le bâtiment.

Zidane veut disposer d’un groupe resserré autour des joueurs et de son staff pendant les périodes internationales. Une méthode qu’il commence à mettre en place dès son premier rassemblement.

Le ballon au cœur de quasiment tous les exercices

Sur le terrain, une autre caractéristique apparaît déjà clairement : la dominante technique est assumée. Le ballon occupe une place centrale dans les séances et Zidane intègre du travail technique jusque dans les exercices les plus simples.

Même un atelier de frappes devant le but ne consiste pas simplement à recevoir un ballon avant de tirer. Les joueurs doivent d’abord effectuer une combinaison avant de terminer l’action. L’objectif est de multiplier les enchaînements et les automatismes, y compris lorsqu’un exercice est essentiellement consacré à la finition.

Cette orientation était déjà apparue lors de la toute première séance du nouveau sélectionneur. Les joueurs présents avaient travaillé la conservation du ballon, participé à plusieurs ateliers techniques puis terminé par une opposition à cinq contre cinq sur petits buts. Dayot Upamecano avait d’ailleurs résumé cette première prise de contact : « On a fait du travail technique, on a vu qu’il avait encore des restes. »

Combinaisons, ballon et 4-3-3 : la méthode Zidane prend forme

Les premières séances permettent également de distinguer les intentions tactiques du nouveau sélectionneur. Zidane travaille notamment avec trois milieux de terrain et un dispositif en 4-3-3. Kylian Mbappé est envisagé sur le côté gauche de l’attaque, tandis qu’Ousmane Dembélé peut occuper l’axe.

Adrien Rabiot confirme lui aussi que les joueurs découvrent un fonctionnement différent. À la veille du premier match, le milieu français évoque « des façons de faire différentes, des séances différentes, des idées différentes » depuis l’arrivée du nouveau staff.

Zidane ne conserve donc pas simplement la structure laissée par Didier Deschamps. Après quatorze années sous la direction de son prédécesseur, les Bleus découvrent de nouveaux horaires, de nouveaux exercices et une organisation différente, avec une place particulièrement importante accordée au ballon et à la technique.

Le premier véritable test arrive désormais avec le premier match de Zinédine Zidane à la tête des Bleus face à la Turquie. Pour le nouveau sélectionneur, ce rendez-vous doit permettre de voir comment les changements installés à Clairefontaine se traduisent désormais sur le terrain.