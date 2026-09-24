À la une
POLITIQUE Présidentielle 2027

Emmanuel Macron écarte une nouvelle dissolution avant la présidentielle

Par

2 minutes de lecture

Emmanuel Macron écarte une nouvelle dissolution avant la présidentielle
Emmanuel Macron écarte une nouvelle dissolution avant la présidentielle

Emmanuel Macron ferme la porte à une nouvelle dissolution de l’Assemblée nationale avant l’élection présidentielle de 2027. Interrogé ce jeudi soir sur TF1 et France 2, le chef de l’État a estimé qu’un retour anticipé aux urnes législatives ajouterait de l’instabilité à une période déjà marquée par les tensions internationales, la hausse des carburants et les difficultés entourant l’adoption du prochain budget.

« Je pense que ce ne serait pas bon pour le pays », a déclaré le président. Emmanuel Macron continue de défendre la dissolution de juin 2024 comme une décision qu’il avait prise « en conscience », mais juge aujourd’hui la situation différente. Il souligne également qu’une dissolution décidée dans les prochains mois priverait son successeur de la possibilité d’utiliser immédiatement ce même outil constitutionnel, puisqu’un délai d’un an doit séparer deux dissolutions.

Macron appelle les partis à la « responsabilité »

Le chef de l’État renvoie donc les différentes forces politiques à leurs responsabilités parlementaires. Alors que Sébastien Lecornu cherche toujours une majorité permettant de faire adopter le budget 2027, Emmanuel Macron appelle à un « esprit de responsabilité » partagé et refuse l’idée que la crise politique doive nécessairement être réglée par de nouvelles élections législatives.

Cette prise de position écarte l’un des scénarios régulièrement évoqués ces dernières semaines, mais ne résout pas l’équation budgétaire. Le gouvernement doit toujours convaincre suffisamment de députés ou éviter une coalition de censure entre plusieurs oppositions pour faire adopter son texte.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une