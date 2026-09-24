Primaire à gauche : tous derrière le vainqueur, mais toujours profondément divisés sur LFI

Les cinq candidats à la primaire sociale-démocrate ont pris mercredi soir un engagement commun : quel que soit le résultat, Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, Ségolène Royal, Jérôme Guedj et Emmanuel Maurel soutiendront le vainqueur pour l’élection présidentielle. Mais cette unité affichée s’arrête largement aux portes des élections législatives, où la question des relations avec La France insoumise continue de fracturer la gauche.

Jérôme Guedj a été particulièrement clair au terme du débat sur LCI. « Je le soutiendrai parce que c’est le candidat désigné pour l’élection présidentielle », a-t-il expliqué à propos du futur vainqueur, avant d’ajouter qu’il ne soutiendrait pas pour autant « une stratégie d’alliance, quelle qu’elle soit, aux élections législatives avec LFI ». Raphaël Glucksmann défend une ligne similaire : « Il n’y aura pas d’accord à la présidentielle avec les insoumis, ni aux législatives », a-t-il affirmé.

La « soumission » à LFI provoque une passe d’armes

Olivier Faure défend une approche très différente. Le premier secrétaire du PS rappelle que les socialistes votent actuellement de nombreux textes avec les députés insoumis et juge indispensable de rechercher des « convergences » parlementaires. « Il faut ramener vers nous les électeurs de Jean-Luc Mélenchon », estime-t-il. Emmanuel Maurel refuse lui aussi une rupture totale avec LFI et défendrait un « front républicain » en cas de victoire de Marine Le Pen à la présidentielle.

Ségolène Royal a elle aussi refusé une logique d’exclusion et estimé qu’« il ne faut pas insulter les électeurs insoumis ». La tension est montée lorsque Jérôme Guedj a employé le terme de « soumission » à propos de la relation entretenue avec LFI, provoquant une réaction immédiate de Royal, qui a assuré n’être soumise « à personne ».

La promesse de soutenir le vainqueur garantit donc, en théorie, une candidature présidentielle commune à cet espace social-démocrate. Elle ne règle toutefois aucune des questions les plus sensibles pour la suite : accords de désistement, candidatures communes aux législatives et rapport à Jean-Luc Mélenchon resteront au cœur de la campagne du vainqueur.