Meta lance ses premières lunettes connectées sans caméra, centrées sur l’IA et l’audio

Meta présente les Ray-Ban Meta Audio, ses premières lunettes connectées sans caméra, mises au point avec EssilorLuxottica, axées sur l'audio et l'intelligence artificielle. Avec un prix de départ de 349 dollars, ces lunettes visent à simplifier l'interaction avec des services IA tout en répondant aux préoccupations liées à la vie privée.

Meta élargit encore son offensive dans les lunettes connectées. Lors de sa conférence Meta Connect organisée mercredi 23 septembre à Menlo Park, en Californie, le groupe de Mark Zuckerberg a dévoilé les Ray-Ban Meta Audio, ses premières lunettes intelligentes dépourvues de caméra. Développées avec EssilorLuxottica, elles misent sur l’audio, les appels, la musique, la traduction et surtout l’intelligence artificielle. Meta présente ce modèle comme plus léger, plus fin et doté d’une autonomie supérieure à celle de ses lunettes équipées pour la photo et la vidéo. Le prix de départ annoncé aux États-Unis est de 349 dollars.

Le choix de retirer la caméra n’est pas anodin. Les précédentes générations de lunettes Meta ont suscité des critiques liées à la possibilité de filmer des personnes à leur insu. Le groupe avait déjà renforcé ses dispositifs de protection, notamment avec une LED signalant les prises de vue et un système capable de désactiver la caméra lorsque cette LED est masquée ou altérée. Avec cette nouvelle gamme audio, Meta supprime directement cette question pour les utilisateurs qui souhaitent bénéficier de fonctions connectées sans dispositif d’enregistrement visuel.

Muse devient le cœur de l’expérience

La principale nouveauté logicielle est l’arrivée prochaine de Muse dans les lunettes. Lancé au début du mois de septembre, cet agent personnel d’intelligence artificielle ne se limite pas à répondre à des questions : Meta affirme qu’il peut exécuter certaines tâches, organiser des projets, aider à planifier des objectifs et fonctionner à travers plusieurs services. Son intégration aux lunettes doit permettre d’y accéder directement par la voix, sans avoir à sortir son téléphone.

Les Ray-Ban Meta Audio pourront ainsi servir à écouter de la musique et des podcasts, passer des appels, obtenir des informations, traduire des conversations ou interagir avec Muse. Meta fait de l’audio l’un des usages centraux de ses lunettes après avoir constaté qu’il était déjà largement utilisé sur ses précédents modèles. Le groupe cherche ainsi à faire évoluer ses lunettes d’un accessoire capable de prendre des photos vers une interface permanente avec ses services d’IA.

Plus de 100 modèles de lunettes prévus d’ici la fin de l’année

Meta ne se limite pas à cette version sans caméra. Le groupe a annoncé vouloir proposer plus de 100 déclinaisons de lunettes connectées d’ici la fin de 2026, entre les marques Ray-Ban, Oakley et ses propres collections. La troisième génération des Ray-Ban Meta bénéficie également d’améliorations portant sur l’autonomie et les commandes, tandis que les Meta Ray-Ban Display, dotées d’un affichage intégré, vont être commercialisées dans plusieurs nouveaux pays européens, dont la France.

Cette multiplication des modèles confirme la place stratégique prise par les lunettes dans la feuille de route de Meta. Après avoir investi massivement dans les casques de réalité virtuelle, le groupe cherche désormais à proposer des appareils capables d’être portés toute la journée et de devenir une nouvelle porte d’entrée vers l’intelligence artificielle. Le pari consiste à rendre l’IA accessible sans écran de smartphone, tout en réduisant les obstacles qui ont accompagné les premières générations, notamment les interrogations sur la vie privée et l’acceptation sociale de caméras portées en permanence.