Anthropic élargit l’accès à son IA de cybersécurité à 150 nouvelles organisations

La société américaine Anthropic a annoncé l’extension de son programme Glasswing à environ 150 organisations supplémentaires réparties dans plus de quinze pays. Ces nouveaux partenaires auront accès à Mythos, un modèle d’intelligence artificielle spécialisé dans la détection de vulnérabilités informatiques critiques.

Dévoilé au printemps, Mythos avait initialement été réservé à un nombre limité d’acteurs stratégiques en raison de ses capacités avancées. Lors des premières phases de test, le système avait permis d’identifier plusieurs milliers de failles de sécurité au sein d’infrastructures numériques considérées comme sensibles.

Des infrastructures critiques ciblées

Selon Anthropic, les nouvelles organisations intégrées au programme opèrent dans des secteurs jugés essentiels, notamment l’énergie, la santé, l’eau, les télécommunications et les équipements industriels. L’objectif est de renforcer la résilience de ces infrastructures face à des cyberattaques susceptibles d’avoir des conséquences majeures à l’échelle nationale et internationale.

L’entreprise affirme que les partenaires déjà impliqués dans Glasswing ont permis de détecter plus de 10.000 vulnérabilités classées comme importantes ou critiques. Parmi les premiers participants figuraient notamment Amazon, Google, Microsoft, Apple, NVIDIA ainsi que plusieurs spécialistes de la cybersécurité.

Anthropic indique vouloir poursuivre l’expansion internationale du programme dans les prochains mois. L’entreprise a également proposé à l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité de rejoindre cette initiative, qui suscite un intérêt croissant parmi les acteurs publics et privés de la cybersécurité.