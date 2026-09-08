Mistral lève 3 milliards d’euros pour rester dans la course mondiale à l’IA

Mistral AI annonce une levée de fonds de 3 milliards d'euros, devenant la plus importante en capital pour une entreprise technologique privée européenne. Avec une valorisation atteignant 21 milliards d'euros, Mistral compte financer ses recherches en intelligence artificielle et renforcer ses infrastructures, tout en visant un milliard de dollars de revenus annuels d'ici 2026.

La pépite française Mistral AI annonce une levée de fonds de 3 milliards d’euros, la plus importante jamais réalisée en capital par une entreprise technologique privée européenne. Cette opération porte sa valorisation à environ 21 milliards d’euros, contre 11,7 milliards un an auparavant, et conforte son statut de principal espoir européen face aux géants américains et chinois de l’intelligence artificielle.

Le tour de table a été codirigé par Samsung Electronics, l’investisseur PSG Equity et le fonds Scaleup Europe soutenu par l’Union européenne. ASML, BlackRock, Advent et le Grand-Duché de Luxembourg figurent également parmi les participants. Microsoft, pourtant partenaire de Mistral dans les infrastructures technologiques, n’aurait pas investi lors de cette nouvelle opération.

Accélérer les modèles et les capacités de calcul

Mistral utilisera ces capitaux pour financer ses recherches, entraîner des modèles d’intelligence artificielle plus avancés et renforcer ses infrastructures informatiques. Fondée en 2023, l’entreprise française mise notamment sur des modèles ouverts et personnalisables, que les sociétés clientes peuvent adapter et exploiter sur leurs propres équipements afin de conserver davantage de contrôle sur leurs données.

La start-up revendique désormais plus de 125 clients et espère atteindre un milliard de dollars de revenus annuels récurrents avant la fin de 2026. Malgré cette croissance spectaculaire, Mistral reste confrontée à des concurrents américains disposant de moyens financiers considérablement supérieurs. Cette levée record lui offre toutefois les ressources nécessaires pour accélérer son développement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord tout en renforçant son rôle dans la souveraineté numérique européenne.