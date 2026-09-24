Présidentielle 2027 : LFI présentera le programme remanié de Mélenchon le 6 novembre

La France insoumise annonce la publication d'un programme remanié de Jean-Luc Mélenchon le 6 novembre, structuré autour de six grands thèmes. Une convention se tiendra le 7 novembre au Bourget pour présenter ce projet, marquant une nouvelle étape dans la campagne, en parallèle de la primaire du PS.

La France insoumise fixe une nouvelle étape dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. La version remaniée de son programme présidentiel sera publiée le 6 novembre, avant une grande convention organisée dès le lendemain au parc des expositions du Bourget, où le candidat doit prendre la parole.

L’annonce a été faite mercredi par Clémence Guetté, qui coordonne le travail programmatique avec le député Hadrien Clouet. Le document reste issu de L’Avenir en commun, mais LFI le présente désormais dans le cadre politique de la « Nouvelle France ». La nouvelle version sera structurée autour de six grands ensembles : écologie, économie, questions sociales, sciences, démocratie et géopolitique.

Une convention au Bourget le 7 novembre

L’ouvrage doit être publié par La Dispute, maison d’édition indépendante, avec un premier tirage annoncé à 30 000 exemplaires. LFI promet d’y détailler les premières mesures que Jean-Luc Mélenchon et son éventuel gouvernement appliqueraient dès mai 2027. Mais le contenu précis des nouvelles propositions n’a pas encore été dévoilé : l’information du jour porte avant tout sur le calendrier et l’organisation du programme.

Le lendemain de la publication, LFI veut organiser au Bourget une convention destinée à mettre en scène l’ensemble de son projet. Clémence Guetté évoque une forme de « spectacle » permettant de présenter la « doctrine programmatique » du mouvement. Jean-Luc Mélenchon doit également tenir un meeting à Clermont-Ferrand le 11 octobre.

Ce calendrier permet à La France insoumise de poursuivre sa propre campagne en parallèle de la primaire social-démocrate. Alors que PS et Place publique cherchent à désigner leur candidat en octobre, LFI continue de préparer directement la candidature Mélenchon et son programme pour 2027.