Alexandra Blanc enceinte: la présentatrice météo de CNews quitte l’antenne pour son congé maternité

Alexandra Blanc quitte CNews pour son congé maternité alors qu'elle attend son deuxième enfant. La présentatrice météo retrouvera l'antenne en janvier 2027, après une absence temporaire. Ce départ suit déjà une première interruption en 2025 pour la naissance de son fils Gabriel.

Alexandra Blanc s’éloigne provisoirement de CNews. Enceinte de son deuxième enfant, la présentatrice météo de La Matinale a pris son congé maternité afin de préparer l’arrivée de son bébé. Elle a déjà annoncé qu’elle retrouverait les téléspectateurs au début de l’année 2027.

Alexandra Blanc quitte provisoirement CNews

La présentatrice météo avait révélé sa deuxième grossesse lors de sa rentrée sur CNews, à la fin du mois d’août. Quelques semaines plus tard, le moment est désormais venu pour elle de quitter temporairement l’antenne.

Alexandra Blanc a expliqué son départ à ses abonnés : « Il est temps pour moi de quitter l’antenne quelques semaines afin de mieux préparer l’arrivée de mon deuxième enfant. » Elle a également confirmé qu’il ne s’agissait que d’une absence temporaire : « Je vous retrouve évidemment en janvier ! » Lors de son dernier passage dans La Matinale, l’équipe de l’émission a marqué son départ avant son congé maternité. Alexandra Blanc a alors précisé qu’elle comptait retrouver l’antenne autour de la mi-janvier 2027.

Un deuxième enfant après la naissance de son fils Gabriel

Il s’agit du deuxième congé maternité d’Alexandra Blanc en peu de temps. La présentatrice avait déjà quitté temporairement CNews en 2025 afin de préparer la naissance de son premier enfant. Son fils Gabriel est né au printemps 2025. Après plusieurs mois consacrés à son bébé, Alexandra Blanc avait retrouvé l’antenne de CNews à la rentrée. Son précédent départ de La Matinale pour son premier congé maternité avait déjà été annoncé quelques semaines avant son accouchement. Un peu plus d’un an après cette première naissance, Alexandra Blanc s’apprête donc à agrandir une nouvelle fois sa famille.

Un retour annoncé pour janvier 2027

Alexandra Blanc n’a laissé aucun doute sur la suite de son parcours à CNews. Son absence doit durer quelques mois et son retour est annoncé pour janvier 2027, vraisemblablement autour de la mi-janvier. Présente depuis plusieurs années sur CNews, elle est devenue l’un des visages réguliers de la météo de la chaîne, notamment dans La Matinale. Son congé maternité intervient alors que CNews occupe désormais une place centrale dans le paysage des chaînes d’information françaises.

Sa rentrée 2026 aura donc été particulièrement courte. Revenue à l’antenne à la fin du mois d’août, Alexandra Blanc s’en éloigne quelques semaines plus tard pour préparer la naissance de son deuxième enfant. Les téléspectateurs devront désormais patienter jusqu’au début de l’année prochaine pour la retrouver à la présentation de la météo.