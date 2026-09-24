«Méthodes staliniennes»: Sarah Knafo annonce une plainte contre Jean-Michel Aphatie après avoir été traitée de «raciste et xénophobe»

Sarah Knafo a décidé de porter l’affrontement avec Jean-Michel Aphatie devant la justice. L’eurodéputée Reconquête annonce une plainte pour injures publiques contre le chroniqueur de Quotidien, après les propos tenus lundi 21 septembre sur TMC, où celui-ci l’a qualifiée de « xénophobe et raciste ». L’annonce de cette démarche judiciaire a été faite mercredi 23 septembre.

Jean-Michel Aphatie la qualifie de « xénophobe et raciste »

La polémique débute lundi soir dans Quotidien. Alors qu’il évoque Éric Zemmour et la place prise par Sarah Knafo dans Reconquête, Jean-Michel Aphatie affirme à propos de l’eurodéputée : « On essaye de vendre Knafo. Mais Knafo, elle est xénophobe et raciste comme lui, et elle est copine avec l’AfD. »

Sarah Knafo réagit dès le lendemain. Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, elle conteste ces qualificatifs et attaque directement la méthode employée par Jean-Michel Aphatie. « Il fut un temps où Jean-Michel Aphatie était journaliste. Il posait des questions. Aujourd’hui, il colle des étiquettes », écrit-elle. Sa première réponse et l’intégralité de ses arguments avaient été détaillées dans notre article consacré à sa riposte contre Jean-Michel Aphatie⁠.

L’eurodéputée estime alors que les termes employés par le chroniqueur ne reposent sur aucun argument présenté à l’antenne et considère que l’attaque vise, au-delà de sa personne, les électeurs partageant certaines de ses positions. Elle conclut son message en opposant ce qu’elle présente comme ses arguments aux qualificatifs employés à son encontre.

Sarah Knafo annonce une plainte pour injures publiques

Mercredi soir, l’affaire prend une tournure judiciaire. Sarah Knafo fait savoir qu’elle a décidé de porter plainte pour injures publiques contre Jean-Michel Aphatie. À ce stade, la juridiction saisie et la date précise du dépôt de la plainte n’ont pas été rendues publiques.

Sarah Knafo justifie sa décision en affirmant : « À travers moi, il a insulté des millions de Français. » Elle dénonce également une utilisation des accusations de racisme destinée, selon elle, à disqualifier ses positions politiques plutôt qu’à les combattre sur le fond.

Elle durcit encore son propos en déclarant : « Ce sont des méthodes staliniennes. On ne laissera plus rien passer. » La qualification juridique d’injure publique invoquée par l’eurodéputée devra désormais être appréciée dans le cadre de la procédure si la plainte annoncée est effectivement déposée et poursuivie.

Jean-Michel Aphatie ne retire pas ses propos

De son côté, Jean-Michel Aphatie n’a pas publiquement retiré les termes employés lundi sur TMC. Mercredi 23 septembre, il a au contraire confirmé sur les réseaux sociaux les avoir prononcés, en écrivant qu’il avait bien qualifié Sarah Knafo de « xénophobe et raciste » avant de développer sa réponse aux critiques formulées par l’eurodéputée.

L’affaire dépasse donc désormais la seule passe d’armes télévisée. Après la réponse publique de Sarah Knafo mardi, puis le maintien de ses propos par Jean-Michel Aphatie, l’annonce d’une plainte ouvre un nouveau volet qui pourrait conduire la justice à examiner les termes employés à l’antenne et leur qualification juridique.

Une confrontation qui intervient en pleine exposition médiatique de Sarah Knafo

Sarah Knafo bénéficie actuellement d’une forte exposition médiatique depuis la sortie de son livre Le Casse du siècle. L’eurodéputée y développe notamment ses propositions sur les dépenses publiques et affirme pouvoir dégager 130 milliards d’euros d’économies. Son ouvrage a enregistré un démarrage important en librairie, avec 63 087 exemplaires comptabilisés dans les premiers chiffres publiés en septembre. Les premiers chiffres de vente de son livre avaient notamment été détaillés ici⁠.

L’affrontement entre Sarah Knafo et Jean-Michel Aphatie change désormais de terrain. Après les déclarations sur TMC, la riposte sur les réseaux sociaux et l’annonce faite mercredi soir, la prochaine étape dépendra du dépôt effectif de la plainte et des suites judiciaires qui pourront lui être données.