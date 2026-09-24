Cristina Cordula révèle avoir fait un lifting en 2022: «Je n’ai pas de tabou avec ça»

Cristina Cordula révèle avoir subi un lifting en 2022, affirmant son choix sans tabou. Lors d'un podcast, elle explique qu'elle n'associe pas cette décision à une peur de vieillir, mais à un désir de prendre soin d'elle. Reconnue dans le monde de la mode, elle continue d'évoluer tout en célébrant son âge.

Cristina Cordula assume pleinement son recours à la chirurgie esthétique. Invitée du podcast Carla pour toi, présenté par Carla Ghebali, l’ancienne figure des Reines du shopping a révélé avoir subi un lifting il y a quatre ans, en 2022. À 61 ans, l’animatrice et conseillère en image revendique son choix et refuse d’y voir une quelconque peur de vieillir.

« J’ai fait un lifting il y a quatre ans »

Cristina Cordula n’a jamais caché son intérêt pour la beauté et les soins esthétiques. Cette fois, elle a confirmé être passée par la chirurgie. « J’ai fait un lifting il y a quatre ans », a-t-elle confié au cours de son entretien avec Carla Ghebali.

La Franco-Brésilienne estime que la chirurgie esthétique reste encore entourée de beaucoup de retenue en France, contrairement au Brésil, où le sujet serait selon elle abordé plus librement. « Il n’y a pas de problème de faire de la chirurgie. Chez moi, il n’y a pas un tabou sur la chirurgie esthétique », explique-t-elle.

Elle constate toutefois une évolution des mentalités : « Je pense qu’aujourd’hui, c’est tabou en France. Heureusement, ça commence à tomber, parce qu’on a de plus en plus de gens qui avouent faire de la médecine esthétique, des liftings… »

Une liberté de ton qui correspond à celle que Cristina Cordula affiche depuis longtemps lors de ses passages télévisés, comme lorsqu’elle avait livré des confidences particulièrement décomplexées à Thierry Ardisson⁠.

Un « deep plane lifting » réalisé sur le bas du visage

Cristina Cordula a également donné des précisions sur l’intervention qu’elle a choisie. Elle explique avoir eu recours à un deep plane lifting, une technique qui agit plus profondément que certains liftings traditionnels et vise notamment à repositionner les tissus du visage.

« Je n’ai pas tiré le haut, j’ai tiré le bas. Ça s’appelle un deep plane lifting », détaille-t-elle. L’animatrice explique que les anciennes techniques pouvaient davantage donner l’impression d’une peau tirée en surface, alors que l’intervention qu’elle a choisie devait permettre un résultat plus naturel.

Selon elle, certaines opérations peuvent ainsi passer totalement inaperçues : « Il y en a plein qui ont fait des liftings et tu ne sais même pas qu’elles ont fait un lifting. »

« Je n’ai pas peur de vieillir »

Cristina Cordula tient surtout à dissocier sa décision de la peur du temps qui passe. Pour elle, avoir recours à la chirurgie esthétique ne signifie pas vouloir rester éternellement jeune.

« Ce n’est pas une ode à la jeunesse. Quand une femme fait de la chirurgie esthétique, on va dire : “Elle a peur de vieillir.” Absolument pas », affirme-t-elle.

À l’approche de ses 62 ans, elle assure au contraire apprécier le fait d’avancer en âge. « Je n’ai pas peur. Au contraire, je suis contente de vieillir, d’être en vie », confie-t-elle, expliquant espérer être encore là à 70 puis 80 ans. Son recours à la chirurgie relève, selon elle, d’une volonté de prendre soin d’elle et de modifier certaines choses qui lui déplaisent, sans chercher à nier son âge.

Une figure toujours très présente dans l’univers de la mode et de la beauté

Mannequin avant de devenir conseillère en image puis animatrice, Cristina Cordula s’est imposée auprès du grand public grâce à plusieurs programmes de M6, notamment Nouveau look pour une nouvelle vie et Les Reines du shopping. Elle continue depuis à évoluer entre télévision, mode, beauté et réseaux sociaux.

En décembre 2024, elle avait notamment intégré le jury entièrement féminin de Miss France 2025⁠, aux côtés de Sylvie Vartan, Marie-José Pérec, Fauve Hautot, Nawell Madani, Khatia Buniatishvili et Flora Coquerel.

Avec ces nouvelles confidences, Cristina Cordula choisit donc de ne rien dissimuler de son lifting réalisé en 2022. Et elle revendique surtout le droit de recourir à la chirurgie esthétique tout en assumant pleinement son âge : pour elle, vouloir modifier son apparence et être heureuse de vieillir ne sont pas incompatibles.